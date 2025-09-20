Últimas Noticias
Melissa Paredes contó que pensó en volver con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

La actriz y el futbolista se divorciaron hace unos años en medio de un escándalo por una supuesta infidelidad.
La actriz y el futbolista se divorciaron hace unos años en medio de un escándalo por una supuesta infidelidad. | Fuente: Instagram: Melissa Paredes
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

En distintas entrevistas, Melissa Paredes aclaró que su divorcio no estuvo motivado por una infidelidad, sino por la presión de la exposición mediática.

La actriz y exconductora Melissa Paredes habló sobre un capítulo desconocido de su vida en el pódcast La Linares. En la conversación, reveló que tras separarse del futbolista Rodrigo Cuba, padre de su hija, llegó a considerar la idea de retomar la relación.

La separación de la pareja se produjo en medio de un 'ampay' en el que Paredes fue vinculada con el bailarín Anthony Aranda. Aun así, según explicó, evaluó una reconciliación con su exesposo con el fin de mantener la estabilidad familiar.

Cuando le preguntaron si alguna vez pensó en una segunda oportunidad con Cuba, Paredes respondió: "Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio".

También comentó que la separación de sus padres influyó en ese deseo.

"Como muchos, y más como alguien como yo, que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión. Pero no se dio, no se iba a dar igual, y ya", señaló.

Melissa Paredes asegura que no se separó por infidelidad

En distintas entrevistas, Melissa Paredes aclaró que su divorcio no estuvo motivado por una infidelidad, sino por la presión de la exposición mediática. La modelo explicó que inicialmente ambos acordaron no divorciarse, pese a terminar la relación.

"Nosotros pedimos divorciarnos por todo lo que pasó. Cuando nosotros decidimos que íbamos a terminar habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos, porque teníamos un precedente, que son sus papás, que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos. Me dijo: 'hay que hacer lo mismo, para qué divorciarnos'. Yo dije: 'ok, está bien. No nos divorciamos y está bien. Al fin y al cabo, yo no me quiero volver a casar y tú tampoco'. Entonces todo bien”, relató.

Sin embargo, detalló que la presión mediática terminó llevando al divorcio definitivo.

"Por toda la coyuntura y el escándalo mediático, hubo presión para llegar al divorcio", indicó.

En la actualidad, Melissa Paredes mantiene una relación con el bailarín Anthony Aranda, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2024.

Tags
Melissa Paredes Rodrigo Cuba Anthony Aranda

