"Pido respeto a mi familia": Gustavo Salcedo rechaza rumores sobre Maju Mantilla tras su renuncia a 'Arriba mi gente'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La polémica en torno a Maju Mantilla y su separación de Gustavo Salcedo alcanzó un nuevo punto de tensión este martes, luego de que la exreina de belleza anunciara en vivo su renuncia al programa Arriba mi gente. "Quiero decirles que esta carga ha llegado a mis compañeros. Por tal motivo, he decidido no continuar", declaró, generando especulaciones sobre los motivos detrás de su decisión.

Horas después, las cámaras de Amor y fuego la abordaron cuando ingresaba a una clínica local en su camioneta. Mantilla evitó responder preguntas y se limitó a señalar: "Es un lugar privado, no se puede entrevistar", antes de retirarse mientras el reportero le comentaba: "Nos ha sorprendido la renuncia de tu programa".

La renuncia de Maju ocurre semanas después de que Gustavo Salcedo, padre de sus dos hijos, anunciara en redes sociales el fin de su matrimonio de 13 años. “Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió entonces.

Desde ese anuncio, la conductora quedó en el centro de rumores sobre su vida sentimental. Aunque intentó frenarlos al advertir sobre acciones legales contra quienes "vienen difundiendo información falsa", finalmente decidió dar un paso al costado en la televisión. "He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada", admitió este jueves.

Gustavo Salcedo responde

Consultado por la prensa, Gustavo Salcedo negó haber intentado dejar en evidencia a Maju Mantilla. "No, en absoluto. Ya hablé. Les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto y les pido respeto a mi familia", expresó.

Semanas atrás, el empresario había declarado en Magaly TV, La firme que el productor de Arriba mi gente, Cristian Rodríguez Portugal, "no es una persona que me agrade". "A cualquiera le puede molestar que vinculen a su esposa con alguien", comentó entonces al ser consultado por los rumores sobre un supuesto vínculo entre Mantilla y Rodríguez.

Ahora, pese a la insistencia de un reportero de Amor y fuego, Salcedo prefirió no entrar en detalles. "La verdad es que hay un montón de invenciones de la prensa. No he dicho absolutamente nada. No quiero que nos sigan molestando", señaló antes de subir a su vehículo.

¿Por qué se separaron Maju Mantilla y Gustavo Salcedo?

La conductora y el empresario se conocieron en 2004, cuando Maju Mantilla se preparaba para competir en el Miss Mundo. En enero de 2012 contrajeron matrimonio civil en la Municipalidad de San Borja y, un mes después, celebraron la ceremonia religiosa en la Catedral de Trujillo. Tienen dos hijos fruto de su relación.

En agosto de 2023, el programa Magaly TV, La Firme difundió imágenes de Gustavo Salcedo junto a Mariana de la Vega. Aunque el registro correspondía al 18 de julio, se le veía conduciendo un vehículo en el que ella abordaba antes de que ambos ingresaran a un hotel en Miraflores.

Tras la emisión, el empresario negó cualquier irregularidad: “Las imágenes publicadas están totalmente fuera de contexto. Fuimos al gimnasio por temas exclusivamente deportivos”. Añadió que existían cámaras de seguridad que podían corroborarlo y sostuvo que se había creado “una historia sin sustento” que afectaba tanto su imagen como la de otras personas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis