"Sí me casaría con ella": Aldo Miyashiro confiesa estar "muy enamorado" de Gia Rosalino

¿Anuncia boda? A más de un año y medio de oficializar su relación, Aldo Miyashiro habló de la posibilidad de casarse con Gia Rosalino, actriz 20 años menor que él.
Aldo Miyashiro admitió sus deseos de casarse otra vez. El actor y director peruano aseguró estar “muy enamorado” de la actriz Gia Rosalino luego de haber superado “el miedo natural” de presentar en público a su actual pareja 20 años menor que él.
Fue en una reciente entrevista con Christopher Gianotti, en su podcast Soy Gianotti, que Miyashiro se animó a hablar de Rosalino, a quien oficializó como su nueva pareja a inicios del 2024.
“Sí, estoy muy enamorado. No lo esperaba. Ella apareció con todas las dificultades con las que aparece el amor y porque, además, era menor que yo. Y yo nunca he estado con alguien menor en mi vida, o sea como pareja”, comentó el actor de La gran sangre.
En ese sentido, el recordado 'Caradura' de la serie Misterio mencionó que tanto él como Gia Rosalino están “muy contentos” con su relación y que ella “se lleva bien” con sus hijos demostrando que “hay buena onda”.
“(Antes) era una cuestión del miedo natural de decir: ‘Asu, ¿Qué van a decir?’. Pero creo que lo hemos manejado bastante bien. Estamos muy contentos y estoy feliz. O sea, hace tiempo decía que no sabía si iba a querer terminar mi vida con alguien y hoy me veo con ella. No la busqué, pero apareció”, sostuvo.
Aldo Miyashiro sobre Gia Rosalino: “Yo sí me casaría con ella”
Aldo Miyashiro recordó que Gia Rosalino llegó en un momento “complicado” de su vida cuando se estaba separando de la actriz Érika Villalobos con quien estuvo casado durante 17 años y con dos hijos fruto de su relación.
“No la busqué, pero apareció. Yo venía de una situación complicada por todo lo que pasó con Érika, pero se dio y la vida te da ese tipo de oportunidades. Estoy tranquilo, contento y feliz. Me rio mucho y es algo que agradezco mucho”, expresó.
Al ser consultado por Gianotti si está en sus planes volver a casarse, Aldo Miyashiro respondió: “Hemos hablado de eso, en algún momento, tenemos un año y medio. Si tú me preguntas, si me quisiera casar con ella, o me puedo casar con Gia, yo te digo que sí me casaría sin ningún problema”.
No obstante, mencionó que “le da flojera” preparar una boda por lo que prefiere usar ese dinero para un viaje.
“A mí lo que meda flojera es lo otro: el evento. Pensar en el matrimonio, hacer la lista de invitados. Ver a quién invitas, a quién no invitas. Pienso en esa plata que vamos a gastar y que con ese dinero podemos hacer tremendo viaje. Ese es mi tema”, acotó.
¿Cómo se hizo pública la relación entre Aldo Miyashiro y Gia Rosalino?
Anteriormente, Aldo Miyashiro también contó cómo fue que la relación con Gia Rosalino se hizo pública. Según explicó, todo ocurrió de manera inesperada durante un viaje.
"Solo unos amigos míos sabían de la relación, igual pasaba con ella. Nos fuimos de viaje y estábamos nadando en un río, ella comenzó a grabar, pero no se dio cuenta de que era un vivo y mucha gente se enteró", narró durante una entrevista en el pódcast Chauca con Ch.
En ese sentido, Miyashiro exlicó que, tras ese episodio, ambos decidieron oficializar el romance frente a los padres de Gia Rosalino.
"Hablamos de hacer una cena para conversar con sus papás. Sabíamos todo lo que iban a comentar de nuestra relación, pero decidimos ir para adelante y aquí estamos", señaló.