Macarena Vélez publicó en su cuenta de Instagram un motivador mensaje tras afrontar el mediático proceso legal contra Adolfo Bazán Gutiérrez, a quien denunció de tocamientos indebidos.

La exintegrante de "Esto es guerra" también agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que ha recibido desde que denunció públicamente al mencionado abogado.

"'Sé fuerte cuando estes débil, valiente cuando tengas miedo, humilde cuando hayas triunfado' ¡L@s adoro mis increíbles! Gracias por tantos mensajes hermosos y positivos son lo máximo", escribió la Macarena Vélez en Instagram.

La publicación ya lleva más de 46 mil likes por parte de los usuarios de la mencionada red sociales. Además, de miles de comentarios que se solidarizaban con la modelo.

INTENTÓ DEJAR EL PAÍS



Hace unos días, Macarena Vélez, exparticipante de Esto es Guerra, confirmó su denuncia penal a Adolfo Bazán Gutiérrez, un abogado acusado de haberla dopado y tocado indebidamente en una discoteca de Miraflores y haber grabado la situación. Pero no fue la primera denuncia. El abogado también habría forzado y tocado en contra de su voluntad a Joshelin Trauco, una joven universitaria que aparenta estar dopada en las imágenes difundidas.

Magay Medina presentaba a Trauco y su testimonio, cuando Bazán se comunicó con el programa de televisión para dar sus descargos. El abogado acusado afirmó que no intentaba fugarse del país, como se dijo, sino que tenía trabajo en Ecuador. ""Usted creo que yo me escapo, yo tenía trabajo en Quito", mencionó.

Durante el enlace telefónico, Bazán continuó con su defensa y afirmando que todas las acusaciones son falsas. La conductora de televisión no pudo contener la ira y le increpó las denuncias de violación sexual y tocamientos indebidos. "Hoy no nos puede engañar. La imagen de ayer era clarísima: ella era una chica desesperada pidiéndole ayuda a policías que incumpliendo su labor de ayudar a los ciudadanos no lo hicieron. No, señor Bazán. Aquí el que quiso fugarse fue usted. El que debería estar preso, rindiendo cuentas por todo esto, es usted", dijo.

"Algunos abogados encargados de la defensa de Macarena Vélez y de Joshelin Trauco que esta denuncia se desarchive. Yo no soy abogada, ¿cómo se puede hacer? Pero acá puede existir una voluntad, pueden existir testimonios que se pasaron por alto, pruebas que se pasaron por alto. La ministra de la Mujer ha pedido cárcel para usted y creo que las mujeres nos sentiríamos más a salvo si está en una prisión", comentó.