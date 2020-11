Cassandra Sanchez De Lamadrid le dedicó un tierno mensaje Deyvis Orosco en sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Cassandra Sanchez De Lamadrid

Como cada año, el Día del Músico se celebró el 22 de noviembre y Cassandra Sanchez De Lamadrid aprovechó esta fecha para dedicarle a través de sus redes sociales unas emotivas palabras a su prometido Deyvis Orosco.

Desde su cuenta de Instagram, la hija de Jessica Newton compartió una fotografía junto a su novio en su estudio de música y lo felicitó por continuar adelante pese a la pandemia. “Sé que este año no ha sido fácil para ti: pasar de viajar 5 veces por semana a quedarte en casa sin poder compartir con tu público y hacer lo que amas ha sido difícil”, escribió en la leyenda.

Para la modelo, la reinvención de Orosco ante la crisis sanitaria resultó digna de destacar, sobre todo al seguir “sacando nuevas canciones y haciendo un concierto virtual sin precedentes”. “Cambiaste la mentalidad de un año perdido por un año de siembra, demostrando una vez más que TODO depende de nosotros”, dijo al respecto.

El empuje del cumbiambero fue inspirador para Sanchez De Lamadrid, quien no dudó en sentenciar: “Dicen que hay momentos en los que uno se enamora más de su pareja y este año (que aún no acaba) ha sido para mí una etapa en la que me he vuelto a enamorar del hombre que vive detrás del artista”.

En ese sentido, la directora creativa del Miss Perú comentó cuán orgullosa se siente de su novio. “Un hombre enfocado en el ‘hacer’ sin dejarse caer en lamentos y solo buscando sacar adelante a su familia musical y directa. Tu futura esposa. Te amo”, finalizó.

LA PROPUESTA DE MATRIMONIO

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid se comprometieron en una romántica noche del el último 23 de octubre. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jessica Newton fue la primera en anunciar que el cantante de cumbia le propuso matrimonio.

"Sí, sí, sí, un millón de veces, sí, mi amor. Te amo sin principio ni final. Porque este amor no tiene tiempo, ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia", escribió Cassandra. "Toma mi mano y no la sueltes, ¡aquí estaré siempre para cuidarte! Llegaste cuando menos lo esperaba y te convertiste en parte de mi vida. Ahora a escribir nuestra historia juntos. Te amo, mi reina", agregó Orosco en sus redes sociales.

Asimismo, en la imagen que compartió la joven empresaria se puede apreciar el hermoso anillo de compromiso que Deyvis Orosco le dio para pedir su mano.

Por su parte, la organizadora de certámenes de belleza compartió un corto video, en el que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid se ven muy emocionados.

"Hay momentos en la vida que duran para siempre, este sin duda va a durar en mi corazón para siempre. Qué maravilloso es poder llorar de felicidad", anotó Jessica Newton.