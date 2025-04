Gian Marco dedica emotivo poema a Mario Vargas Llosa: "Se fue parte de nuestra historia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Vargas Llosa murió a los 89 años el último domingo. El reconocido escritor peruano y premio nobel de Literatura falleció en su casa en Lima al lado de su familia con quienes disfrutó sus últimos días, dejando así una huella imborrable en la literatura universal y un legado importante en el mundo académico no solo en el Perú sino en varios países del mundo.

Diversos artistas, celebridades, catedráticos, políticos y escritores despidieron al ensayista arequipeño considerado el último de la Generación del 50 junto a Julio Ramón Ribeyro, Blanca Varela, Luis Loayza, Elena Portocarrero, entre otros. Asimismo, el cantautor nacional Gian Marco también recordó al nobel peruano con un sentido poema en sus redes sociales.

En entrevista con RPP, Gian Marco contó que se emocionó al enterarse de la muerte de Mario Vargas Llosa. “Ayer, cuando me enteré, me dije: ‘Ups, se fue una parte de nuestra historia’. Él fue el último ‘monstruo’ de la literatura contemporánea”, señaló el músico y compositor nacional ganador de tres Latín Grammy.

En ese sentido, entonó con voz acongojada el poema dedicado a Mario Vargas Llosa: “Se fue Mario con su prosa. Nos ha dejado sus libros para entender quiénes fuimos. Narrativa poderosa”, comenzó diciendo el músico de 54 años. “La realidad de las cosas las contó desde su palma. La catedral está en calma. La casa verde tan lejos dejó Mario los espejos para mirarnos el alma”, añadió Gian Marco claramente emocionado.

Finalmente, el intérprete de Canción de amor recordó que hay varios músicos con quienes compartió momentos icónicos en su carrera y que ya no están con nosotros. “Hay personas con las que estamos y pensamos que estarán sentados toda la vida”, sostuvo.

Gian Marco regresa a los escenarios con su unipersonal ‘Mi vida en sol mayor’

Gian Marco confirmó su regreso a los escenarios con su show teatral 'Mi vida en sol mayor'. Luego de recuperarse de la lesión en su columna, el cantante peruano viene promocionando su unipersonal el cual continuará del 24 de abril al 12 de mayo en la Cúpula de las Artes, en Surco.

"En este unipersonal hablo sobre mi vida como hijo, como padre. Mi vida como hijo, como escritor y profesional y como la música me salva de ciertas situaciones en la vida. Hablo de alguien quien ya no está, quien es mi padre. Le pedí a mi mamá una opinión de la obra y me dijo que no hay ningún problema", contó.

Cabe recordar que Gian Marco se vio obligado a suspender la temporada pasada de su show 'Mi vida en sol mayor' debido a una grave lesión en su columna y motivo por el cual tuvo que usar un bastón para caminar, así como hacerse terapias y una intervención en su columna.

"Lo que les prometo es que la gente cuando salga disfrutará de un gran show. También han ido chicos que empiezan su carrera y que han pensado en estudiar música", señaló.

El show teatral 'Mi vida en sol mayor' es auspiciado por radio Corazón, del GRUPORPP. Las entradas pueden adquirirse por la página web de Teleticket.

Mario Vargas Llosa murió a los 89 años en Lima

Mario Vargas Llosa falleció el último domingo a los 89 años en Lima. La noticia fue confirmada por su hijo Álvaro Vargas Llosa en un comunicado que publicó en redes sociales.

"Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera", se lee.

Es importante resaltar que tanto el funeral como el sepelio de Mario Vargas Llosa serán en estricto privado, según señaló lo señaló su primogénito.

"Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos", sostuvo.

Finalmente, el familiar confirmó que los restos del autor de La casa verde y La fiesta de chivo serán incinerados.

