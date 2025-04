Patricia del Río: “Mario Vargas Llosa fue generoso con todo el Perú y un escritor maravilloso”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Vargas Llosa murió a los 89 años el último domingo. El reconocido escritor peruano y premio nobel de Literatura pereció en su casa en Lima al lado de su familia con quienes disfrutó sus últimos días, dejando así una huella imborrable en la literatura universal y un legado importante en el mundo académico no solo en el Perú sino en varios países del mundo.

No solo eso. Mario Vargas Llosa también era destacado por su personalidad y su gran generosidad que lo acompañaba. Patricia del Río, conductora de Letras en el Tiempo de RPP, resaltó dicha cualidad del novelista quien era el conductor de Mi novela favorita, el proyecto de literatura de RPP. “Mario Vargas Llosa era generoso con su literatura porque escribir un libro es un acto de generosidad”, comenzó diciendo Del Río.

Del mismo modo, la periodista y escritora recalcó que Vargas Llosa fue “generoso con todo el Perú no solo con sus novelas, sino que vivía preocupado por su país”. “El Perú era materia de sus columnas en diarios internacionales. Decidió saltar a la política cuando no lo necesitaba. Él era un hombre que tenía todo”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó que Mario Vargas Llosa decidió “poner todo su conocimiento y su talento” al servicio del Perú, algo que, finalmente, no pudo.

“Dejar de lado tu vida para hacer algo que no tiene nada que ver con lo que haces normalmente y saber que vas a poner tu carrera brillante de escritor en ‘standby’ por lo menos cinco años, es un acto de generosidad”, puntualizó.

Mario Vargas Llosa murió este domingo 13 de abril a los 89 años en Lima. | Fuente: EFE

Patricia del Río: “Mario Vargas Llosa fue muy honesto para la política”

Patricia del Río también resaltó que Mario Vargas Llosa, aparte de ser un exitoso escritor, también era un gran padre. “Sus tres hijos atestiguan esa capacidad que tenía para ser un hombre muy importante y muy ocupado, y a la vez un muy buen padre”, declaró.

A pesar de tener sus defectos, para la comunicadora, Mario Vargas Llosa nunca buscaba intereses propios y por el contrario era alguien en búsqueda del bien común. “Tomó posturas con las que muchas veces no estuvimos de acuerdo, pero no era un hombre ni mezquino ni alguien que buscaba intereses particulares”, opinó.

Para la conductora de RPP, la honestidad de Mario Vargas Llosa no le permitía avanzar en la política por lo que terminó perdiendo la elección presidencial en 1990 con Alberto Fujimori. “Fue justamente en ser tan honesto que no lo hizo un político exitoso, sino un escritor maravilloso y un hombre consecuente, pero no un político”, señaló.

Finalmente, exhortó a los jóvenes a leer las novelas de Mario Vargas Llosa de manera cronológica para poder entender su trabajo. “Van a encontrar en sus páginas humor y tragedia. Los invito a que no le teman a un hombre que cultivó la capacidad de retratar al Perú en todos sus dramas y gracias”, concluyó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis