“Que Dios la bendiga”: César Vega desea lo mejor a Suheyn Cipriani tras rumores de nuevo romance

El cantante de salsa César Vega reveló que continúa en terapia de rehabilitación tras reconocer su adicción al alcohol. En declaraciones al programa Amor y Fuego, aseguró que su tratamiento avanza de manera positiva y que afronta el proceso con tranquilidad.

“Estoy tranquilo, sigo en terapia, estoy avanzando bien gracias a Dios y viviendo un día a la vez”, comentó el artista, quien además se refirió a la denuncia por agresión física que interpuso su expareja, la modelo Suheyn Cipriani. Vega precisó que aún no se ha concretado una conciliación, pero confía en que pronto se pueda alcanzar un acuerdo: “Todavía no hemos llegado a una conciliación, pero estamos próximos a entablar un acuerdo y espero que todo salga bien”.

El sonero también destacó que mantiene contacto constante con sus hijas, recalcando que no ha descuidado su rol de padre. “Sí, veo a mis hijas, así que todo bien por ese lado. Hay que seguir para adelante con la bendición de Dios, me siento tranquilo y en paz”, señaló.

¿Qué dijo César Vega de la situación sentimental de Suheyn Cipriani?

Sobre la nueva etapa sentimental que vive Suheyn Cipriani, quien fue captada con un hombre en una discoteca, Vega expresó buenos deseos. “No tengo nada que opinar; al contrario, que le vaya superbién, que Dios la bendiga mucho”, declaró.

Por su parte, la exreina de belleza confirmó que está dándose una nueva oportunidad en el amor. “Estoy conociendo a alguien, es una linda persona, él no es del medio, estoy feliz y es una buena persona. Después de toda tormenta hay calma, cuando estás en el hoyo sientes que no puedes rehacer tu vida, pero sí se puede”, dijo.

César Vega quiere el perdón de Suheyn Cipriani

Tras los impactantes relatos de Suheyn Cipriani en El valor de la verdad sobre la violencia que sufrió por parte de César Vega, el artista ofreció disculpas públicas. Reconoció haber tenido comportamientos agresivos y se identificó como una persona alcohólica, pero afirmó que lleva seis meses sobrio.

"Quiero empezar diciendo que estoy arrepentido. Quiero pedirle perdón a Suheyn, de corazón; a su papá también, a su familia y a todos los que se han visto afectados por mis malos actos y acciones", manifestó al programa Día D.

"Definitivamente no hay justificación para todos mis actos. Lamentablemente los cometí estando alcoholizado y, muchas veces, ni siquiera recordaba lo que había hecho. Me quitaron el brevete, quise pelearme con un policía, le falté el respeto y terminé en una comisaría", comentó.

