Modelos rechazan vinculación con Christian Cueva tras revelaciones de Pamela López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que Pamela López denunciara a Christian Cueva por violencia física y psicológica decidió mostrar unos supuestos chats donde aparece una lista de nombres de modelos y personajes de la farándula con las que su todavía esposo le habría sido infiel.

En la presunta lista del chat, difundida por Magaly TV La Firme, salieron nombres de modelos como Shirley Arica, Macarena Gastaldo, Melissa Klug, Alexandra Méndez, Chris Soifer, Pamela Franco, entre otras conocidas mujeres del espectáculo.

Es así como varias de ellas salieron a pronunciarse y negar cualquier vínculo con Christian Cueva, quien es investigado de manera preliminar por la Fiscalía. Una de ellas fue Shirley Arica, quien usó sus historias de Instagram para aclarar que “no tuvo nada” con el deportista nacional.

“En su momento lo aclaré, pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro, porque ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que no tuve nada (…) No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora”, dijo la modelo de 34 años.

En ese sentido, mencionó que “lo máximo” que pasó con Christian Cueva es que coincidieron en una reunión con otros personajes conocidos.

“Ni como amigo lo tengo. No hay ni una sola conversación entre él y yo por ningún lado. Si es que alguien confirma ello, que saque sus pruebas (…) Creo que ya queda aclarado que no he tenido nada con el señor Cueva. Todas las personas con las que he tenido algo, todo el mundo lo sabe”, sostuvo Arica.

Shirley Arica niega romance con Christian Cueva tras revelaciones de Pamela López. | Fuente: Instagram (shirleyarica27)

Macarena Gastaldo rechaza vínculo con Christian Cueva

Por otro lado, Macarena Gastaldo también negó haber tenido un romance con Christian Cueva. Por medio de un comunicado en Instagram, la modelo argentina pidió que dejen de vincularlo con el exjugador de la Selección Nacional.

“¿Pueden dejar de vincularme por favor con gente que no tengo nada que ver? No sé con qué fundamento aparece mi nombre en un lío ajeno. No tengo nada que ver y no me molesten que estoy tranquila”, escribió la exintegrante de Combate.

Posteriormente, Gastaldo se comunicó con Samuel Suárez de Instarándula afirmando no tener ningún registro migratorio que coincida con Christian Cueva. En ese sentido, señaló la posibilidad de que el futbolista la haya “stalkeado” y que eso fue lo que encontró Pamela López.

“¿Ahora alguien puede mencionarte y porque te mencionó, ¿es la verdad? ¿Yo qué culpa tengo si su marido me buscó y ella lo encontró en el buscador?”, señaló. Por último, anunció que enviará una carta notarial a López para que se rectifique.

“Me metió por molestar, por celosa supongo. Los invito a buscar mis registros migratorios, en ese tiempo viajaba mucho a ver a mi familia y salía con otra persona. De mi parte, le llegará (a Pamela López) su carta notarial”, concluyó.

Macarena Gastaldo también rechaza vínculo con Christian Cueva .Fuente: Instagram (macagastaldo)

Olinda Castañeda molesta por supuesto vínculo con Christian Cueva

Olinda Castañeda también usó sus redes sociales para desvincularse de Christian Cueva. La modelo fue mencionada en un diario local dentro de la lista mostrada por Pamela López originando su molestia.

“Me mencionan, están afirmando que yo he sido vinculada con Christian Cueva, que he sido amante de Christian Cueva, que él fue infiel a su esposa conmigo, lo cual no es cierto”, dijo en un video difundido en Tik Tok.

Del mismo modo, aclaró que la única vez que supo de Cueva fue cuando el mánager del futbolista le escribió para saber si quería viajar a Brasil. “Yo ilusamente dije que sí pensando que era para un evento, pero luego me di cuenta de que me estaba invitando de vacaciones y lo respondí que no gracias, que se confundió”, recalcó.

Seguidamente, Castañeda pidió que no la vinculen con Christian Cueva. “No hay conversaciones, no hay absolutamente nada. Dejen de mentir y vender noticias basuras porque están manchando mi imagen, mi matrimonio y de verdad no vale la pena”, expresó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis