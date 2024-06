Shirley Arica comparte apasionadas fotos con reguetonero Uriel Romero: ¿confirma relación?

Shirley Arica y el cantante Uriel Romero, conocido artísticamente como 'El Futuro Fuera de Órbita', estarían saliendo luego de que se difundieran fotografías de ambos en Instagram.

Fue el último sábado 15 de junio que el dominicano de 27 años compartió una foto donde se le ve agarrándole de la cintura a la modelo peruana, quien lo besa en la mejilla.

Asimismo, Shirley Arica, de 34 años, difundió otra foto en la misma red social. En la instantánea, se le puede ver mordiéndole la lengua al intérprete de 'FALDA', uno de los temas más populares del reguetón en los últimos años y que cuenta con más de 2 millones de vistas en YouTube. Romero difundió otro breve video donde se le ve con Arica bailando mientras lo besa y le agarra el rostro.

El 18 de mayo, Shirley Arica publicó una fotografía donde luce una ropa interior negra y lentes de sol. "¿Y ahora que hago con estas ganas de besarte?", se lee en el post que fue comentado por 'El Futuro Fuera de Órbita' con unos emoticones de corazón y la respuesta de Arica con: "Compañero" junto con un emoticon de beso.

Hasta el momento, ni Arica ni Romero anunciaron públicamente su supuesta relación. No obstante, los fanáticos ya hablan de un romance al ver las fotos de ambos juntos.

Shirley Arica y Uriel Romero difundieron fotografías juntos en Instagram.Fuente: Instagram (elfuturony)

¿Cómo se conocieron Shirley Arica y Uriel Romero?

Uriel Romero y Shirley Arica se conocieron cuando ambos participaban en el reality chileno 'Tierra Brava' emitido por Canal 13. Según medios de dicho país, la modelo y el cantante ya se habían mostrado coqueteando en algunos capítulos del programa, pero también se relacionaron con otros concursantes.

Uriel, quien es conocido en la industria del reguetón, mantuvo un romance con la modelo Daniela Castro, pero no funcionó. De igual manera, Shirley Arica fue vinculada con el chileno Arturo Longton.

La relación de amistad entre Uriel Romero y Shirley Arica surgió terminando el reality ‘Tierra Brava’. En una foto de abril en Instagram, los dos posan mirando la cámara siendo acompañados por la modelo Pamela Díaz.

"Ya finalizó el reality de Tierra Brava, conocí buenas personas que hoy en día considero buenas amistades. Fue una linda experiencia, aprendí mucho y me llevo los mejores recuerdos. Fue un placer trabajar con Canal 13", escribió el artista en su post.

Uriel Romero dejó emoticiones de corazón en una publicación de Shirley Arica en Instagram. | Fuente: Instagram (shirleyarica27)

Arturo Longton se pronunció sobre el romance entre Uriel Romero y Shirley Arica

Los rumores de la relación entre Uriel Romero y Shirley Arica vienen siendo comentados por sus excompañeros del reality 'Tierra Brava'. Entre los que se pronunció está Arturo Longton, quien fue vinculado con la expareja de Reimond Manco.

Fue mediante Tik Tok que la personalidad chilena respondió ante la consulta sobre el romance entre Romero y Arica luego de que fuera vinculado de tener un 'affaire' con esta última durante la convivencia en el reality.

"Dejen de enviarme material de ustedes saben quién porque en verdad no me puede importar menos. Y si hay algo de lo que me arrepiento es de eso. Entonces, no pierdan su tiempo mandándome cosas que no me importan", respondió.

