¿Qué dijo Pamela Franco al ser consultada sobre rumores de una relación con Christian Cueva?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco rompió su silencio sobre la supuesta relación que tendría con Christian Cueva. La cantante llegó al aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, el último jueves, luego de su presentación en Huamachuco, en La Libertad, siendo abordada por medios de prensa que le consultaron sobre su vínculo con el futbolista peruano.

En las imágenes, difundidas en América Hoy, se aprecia a la reportera del mencionado programa preguntando a Pamela Franco: "¿Ya habrá una oficialización con Christian Cueva?". Inmediatamente, la también bailarina respondió: "No voy a contestar nada reina, por favor".

Al no tener una respuesta, la misma reportera le consultó a la exintegrante de Alma Bella si se daría una oportunidad en el amor con el exfutbolista de Alianza Lima ya que ambos se encuentran solteros. "Yo me voy a dar la oportunidad de ser feliz siempre", contestó Pamela Franco.

En otro momento, la artista expresó su incomodidad ante la insistencia de los reporteros de saber si mantiene una relación sentimental con Cueva. "Si no quiero hablar, tampoco me pueden obligar chicos. ¿Es mi vida, o no?". señaló.

Pese a no querer hablar de su vida personal, Pamela Franco si se animó a dar su opinión sobre una posible llegada de Christian Cueva al club César Vallejo. "Temas laborales se le desea el bien a todo el mundo", acotó.

Pamela Franco se separó de Christian Domínguez tras ampay con otra mujer. | Fuente: Instagram

Pamela Franco se pronunció tras ser vista en camioneta de Christian Cueva

Pamela Franco se encuentra en el ojo público luego de las imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego donde se le ve llegando a Trujillo el último 13 de agosto para luego subirse a una camioneta propiedad de Christian Cueva.

La también modelo fue recibida por una señora que la hace entrar a una vivienda en Trujillo. Posteriormente, el programa de espectáculos difundió imágenes de Christian Cueva entrando a la misma vivienda de noche para una celebración con un grupo de amigos, dejando entrever que hubo un encuentro con Franco. No obstante, ninguno de los dos se pronunció al respecto.

Asimismo, la expareja de Christian Domínguez difundió un video en sus historias en Instagram donde confirma que regresó a Trujillo luego de su show en Huamachuco donde habría estado el mismo Christian Cueva.

"Con ojeras. Fui de Huamachuco a Trujillo, luego a Lima y directo nomás porque no alcanzo a ir a casa. Quería llegar a darle un beso a mi hija. Si voy, quizá pierda mi vuelo a Arequipa y tengo que trabajar". inició diciendo Pamela Franco.

Por último, Pamela Franco hizo una reflexión en medio de la polémica que la envuelve con Cueva. "A ser fuertes de aquí (corazón) y de aquí (mente) para poder seguir avanzando", expresó.

Pamela Franco dijo que tuvo una relación sentimental con Christian Cueva en el 2018. | Fuente: Instagram

Pamela Franco contó que tuvo relación sentimental con Christian Cueva el 2018

En febrero de este año, Pamela Franco admitió que tuvo una relación con Christian Cueva luego de conocerlo el 2018 en una reunión, con otros amigos, en Trujillo.

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, pero fue en idas y vueltas. Un tema bastante complicado, en todo el transcurso de ese tiempo. Entraba en un tema de mentiras", declaró en el programa 'Mande quien Mande' en América Televisión.

Franco reveló que conoció a Christian Cueva “a través de una persona” en común y mencionó que fue el exmundialista de Rusia 2018 quien la quiso conocer tras haberla visto en dicha reunión.

"Si conozco a Christian Cueva. Lo conocí en el 2018 a través de una persona. Él quería conocerme y no aceptaba porque yo tenía otra relación en ese momento. Mi relación termina mal y días después yo lo conozco a él. Lo vi en una reunión que hicieron con una amiga”, sostuvo Franco.

Pamela Franco se pronuncia en sus redes sociales tras ser vista en camioneta de Christian Cueva. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera) (cueva10oficial)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis