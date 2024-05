"Si se aman, bien por ellos": Pamela Franco habla de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Pamela Franco se pronunció sobre el acercamiento entre Christian Domínguez y Karla Tarazona en los últimos días, luego de que el cantante de cumbia fuera presentado como “conductor invitado” en el set de televisión del programa ‘Préndete’.

En declaraciones para América Televisión, la exintegrante de Puro Sentimiento se refirió a su expareja de quien se separó tras la difusión de un ‘ampay’ difundido en enero de este año por ‘Magaly TV: La Firme’ donde se veían conversaciones entre Domínguez y Mary Moncada.

“¿Yo que voy a opinar? Yo me centro en mi vida. Opinar de los demás nada que ver. Yo creo que las personas involucradas (Karla Tarazona y Christian Domínguez) y yo somos personas ya grandes”, comenzó diciendo la también modelo.

No obstante, ante la consulta de si cree que Christian Domínguez y Karla Tarazona podrían retornar su relación tras separarse hace varios años, Pamela Franco señaló: “Imagino que para tomar una decisión han pensado bien. Si se aman y son felices, pues bien. Yo más no voy a opinar. Yo ahí sobro (…) No tengo que bendecir a nadie”.

Christian Dominguez y Pamela Franco tuvieron a su hija María Cataleya en marzo de 2021.Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela Franco descarta retomar relación con Christian Domínguez

Anteriormente, Pamela Franco aseguró que no tiene ningún interés en retomar su relación con Christian Domínguez, con quien inició una relación el 2019 y quien confesó haber sido infiel a la cumbiambera en más de una oportunidad.

“Desde el ‘ampay’ nunca hubo una intención de regresar. Él nunca se ha quedado en mi casa desde lo que pasó y no tendría por qué quedarse a menos que pase una emergencia”", declaró la cantante a Trome.

Por otro lado, Pamela Franco aclaró que el único vínculo que tiene con Christian Domínguez es su menor hija María Cataleya, nacida en marzo de 2021. Del mismo modo, negó que el líder de La Gran Orquesta Internacional sea dueño de su orquesta de cumbia.

“Justo en esta semana estoy resolviéndolo para finalizar cualquier vínculo laboral con él. Nosotros no tenemos absolutamente nada más que un vínculo de padres”, sostuvo.

Christian Domínguez fue presentado como "conductor invitado" en programa conducido por Karla Tarazona. | Fuente: Instagram (latarazona)

Christian Domínguez: "Con Karla Tarazona tengo mucha confianza"

Tras ser presentado en el set de Préndete, Christian Domínguez tomó la palabra y respondió ante los cuestionamientos de dirigir, nuevamente, un programa de televisión con su exesposa Karla Tarazona.

"Yo la veo todos los días, harto estoy ya de verla (risas). Con Karla tengo mucha confianza, somos amigos de años, más allá de haber tenido una familia", señaló.

Karla Tarazona y Christian Domínguez no compartían pantalla desde el 2013, cuando conducían juntos el programa 'Hola a Todos' por ATV. "Cuando nos ha tocado estar en pantalla sabemos que tenemos el 'timing' perfecto. Es un vacilón conducir con ella", añadió Domínguez.

