Cielo Torres forma parte del elenco de "Mi vida sin ti", pero no se alejará de la música. | Fuente: Instagram

Cielo Torres vuelve a la televisión con la telenovela "Mi vida sin ti" para la que ha debido confinarse, junto al resto de actores, en un hotel mientras terminan las grabaciones. Sin embargo, esto no significa que pondrá pausa a su otra pasión: la música.

La artista no dejará de lado su carrera musical mientras asume el papel Xiomara en la nueva producción de Michelle Alexander. "No me alejaré de la música", recalcó.

"He venido trabajando antes de las grabaciones para tener material que lanzar estos meses. Hace una semana, estando en confinamiento hice el lanzamiento de mi nuevo video 'Perdón'", comentó Cielo Torres quien además canta el tema principal de "Mi vida sin ti".



En junio pasado, la actriz dijo a RPP Noticias que había comenzado a llevar clases virtuales de piano, a usar su home studio y que estaba trabajando en nuevos temas. "Estoy armando cuatro canciones inéditas de salsa que lanzaré este año. No he parado y mi equipo tampoco", indicó.

UNA TELENOVELA CLÁSICA

Este 5 de octubre se estrena "Mi vida sin ti" y mantendrá los elementos que gustan tanto al público: la historia de amor con besos y escenas románticas. Para ello el elenco, protagonizado por Pierina Carcelén y David Villanueva, está viviendo en confinamiento para evitar cualquier contagio.

¿Cómo crear una ficción en tiempos de coronavirus y que sea seguro grabar escenas románticas? La productora Michelle Alexander explicó en conferencia virtual que, en el mundo, ya "existían un par de casos en el que los actores estaban confinados. Es la única manera de hacerlo ya que la salud de todo el equipo es importante".

Por su parte el guionista Eduardo Adrianzén aseguró que no hubo limitaciones para crear la historia de la telenovela.

La ficción también cuenta con las actuaciones de Vanessa Saba, Sebastián Monteghirfo, Emilram Cossío, Cielo Torres, Marisol Aguirre, Vania Accinelli, Andrés Vilchez, Daniela Feijoó y Gabriela Billotti, entre otros artistas.

ESTRENO

Fecha: Lunes 5 de octubre, a las 9:30 p.m.

Canal: América Televisión.