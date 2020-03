Bruno Pinasco habla sobre el coronavirus | Fuente: Instagram

Luego de registrarse 28 casoso confirmados de coronavirus en el Perú y las medidas anunciadas por el Gobierno, muchos ciudadanos se habrían alarmado tomando drásticas decisiones como el de comprar de manera excesiva artículos de primera necesidad, por lo que varios artistas han llamado a la calma.

El presentador de Cinescape, Bruno Pinasco, se refirió al coronavirus y anotó en sus 'stories' algunas cifras sobre la posibilidad de que una persona pueda contagiarse, con la intención de calmar a la población.

“Hay 120 mil personas enfermas de coronavirus, de las cuales 81 mil están en China. Esto quiere decir que si no estás en China o la has visitado recientemente, las estadísticas dicen que el 74 % de tus preocupaciones pueden evaporarse”, escribió.

“Si contrajeras el coronavirus, no hay razón para que entres en pánico porque: El 81 % de los casos son leves, el 14 % de los casos son moderados, solo el 5 % de los casos son críticos, y COVID-19 tiene un ratio de mortalidad de 2 %”, recalcó el conductor de América Tv.

En ese sentido, Bruno Pinasco hizo una reflexión y recomendó a sus más de 874 mil seguidores de la red social que se alimenten adecuamente y mantengan una vida saludable. Asimismo, instó a no crear pánico ni rebotar noticias falsas.

“¿De verdad debemos tenerle miedo al coronavirus? Los números y el sentido común dicen que no. Opta por la vida sana, alimentación consciente, vitamina C, contacto con naturaleza, ejercicio, pensar en positivo y sobre todo pagar las noticias alarmistas y sensacionalistas de algunos medios de comunicación y redes sociales. ¡No metas más pánico! No corras noticias alarmistas”, finalizó.

Anteriormente, la actriz Daniela Sarfati se refirió al desabastecimiento de los supermercados, que se ha producido debido al pánico por el coronavirus, e hizo un llamado a la calma.

“Tomemos las cosas con calma. Estas son unas medidas de precaución. Las cosas no están tan terribles. Hay situaciones peores en el país que deben solucionarse más que esta, pero tomemos esta decisión con mucha responsabilidad. No vayamos a los supermercados a arrasar con todo. No, por favor. Calma, mucha calma”, expresó en sus ‘stories’ de Instagram.