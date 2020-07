Janet Barboza se hará prueba de descarte de coronavirus luego de que dos familiares fallecieran a causa de este virus. | Fuente: Instagram

Janet Barboza anunció mediante su cuenta de Twitter que dos de sus familiares han fallecido tras contraer el nuevo coronavirus. En el Perú siguen aumentando la cifra de decesos y la conductora de televisión se mostró preocupada que en su familia haya entrado el virus.

La popular ‘Rulitos’ dio a conocer esta triste noticia por sus redes sociales. “Hoy por la mañana me contaron que una tía política y su hijo de 27 años fallecieron de COVID-19. La enfermedad está cada vez más cerca de nosotros. No bajemos la guardia, exageremos si es necesario con las precauciones”, se lee en la publicación.

En un segundo tuit, Janet Barboza señaló que después de enterarse de la muerte de sus familiares, se hará la prueba de descarte del virus: “Estamos muy expuestos con el trabajo diario, con fe”, dijo en su mensaje.

Debido a la pandemia, la empresaria anunció el cierre de sus locales de belleza, rubro que se ha visto seriamente perjudicado por la propagación del nuevo coronavirus. Así que hizo un llamado al Gobierno:

“Ojalá que Reactiva Perú llegue a las pequeñas empresas y no termine siendo una cadena de favores para los que tienen contactos. Hasta el momento he escuchado de préstamos a grandes empresas, yo ya he cerrado 6 locales y de REACTIVA, ¡NADA!”,

INICIO DE SU NUEVO NEGOCIO

Todo fue inesperado para Janet Barboza. La famosa ‘Rulitos’ confesó que recibió una llamada de un amigo y desde ese momento comenzó su aventura:

"Me llama un amigo que trabaja en provincia, que tiene sus chacras de naranja y me dice, 'Janet, tengo un camión con una gran cantidad de toneladas del producto y se va a perder por esta pandemia’”.

Es así como le contó a Miguel lo conversado y él aceptó entrar al negocio de delivery: “Le digo a Miguel, '¿y si vendemos naranjas?', puse la promoción, la gente empezó a llamarnos y vamos ya por el cuarto camión de naranjas".

Además, confesó que Miguel Bayona, su pareja, y su hija le ayudan en este nuevo emprendimiento: “Él se encarga de distribuir las jabas, yo me encargo de llenarlas, selecciono las naranjas, mi hija también".