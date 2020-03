John Kelvin por fin podrá abandonar Italia en un vuelo de emergencia que lo llevará hasta otro destino. | Fuente: Instagram / John Kelvin

John Kelvin se encuentra varado en Italia, tras detener su gira de conciertos en Europa por la amenaza delnuevo coronavirus. Sin embargo, según reveló el 12 de marzo, finalmente podrá salir del país europeo junto a todos sus compañeros de la agrupación.

Así lo contó durante el programa “Magaly TV: La Firme”. “Mañana están saliendo los vuelos de emergencia, hay franceses, gente de Suecia, gente de diferentes de países de Europa que están queriendo regresar a sus países”, afirmó.

Para tomar estos vuelos, de acuerdo con el cumbiambero, las personas debieron someterse a protocolos en los que descarten tener la enfermedad del COVID-19. “Nosotros hemos cumplido con todo lo de la ley de Italia para poder tomar el vuelo de Firenze hacia París”, señaló.

En ese sentido, Kelvin detalló que aún desconocen si podrán salir de París a Lima por las medidas que el gobierno peruano adoptó recientemente al suspender el ingreso de vuelos que provengan de Asia y Europa.

“Una vez que llegue a París nos darán la información de que sí podemos salir a Lima. O de repente no. En mi caso, yo me estoy yendo de París a Tokio. Mis compañeros se van de París a Lima. Voy a Japón, porque no hay cuarentena. Eso ya pasó. Todo está funcionando normal. Mi hermano vive allá y la situación es distinta”, relató a Magaly Medina.

John Kelvin pudo abandonar Italia para dirigirse a París, desde donde tomará otro vuelo hacia Japón. | Fuente: Instagram / John Kelvin

PEDIDO DE AYUDA

Días atrás, John Kelvin manifestó que muchos eventos se cancelaron en Italia por el temor al contagio del virus COVID-19, y pidió ayuda para regresar al Perú.

“Acá han cancelado conciertos, partidos importantes. Está cerrado todo”, contó al programa “América Hoy”. “Eso a mí me tiene impaciente, preocupado. (…) Yo quiero que me ayuden a regresar a mi país o salir de Italia a algún país cercano en Europa. Necesitamos con urgencia poder salir de aquí”, sostuvo al programa “América Hoy”.

Sin embargo, el cumbiambero no se encuentra solo, ya que está acompañado por el cantante Leonard León­.

“Lo que quiero es llegar a Japón, pero tengo que salir de Italia”, comentó el artista peruano. “Mi familia está preocupada, lo único que quiero es salir de Italia. Somos un grupo de cinco personas, hemos ido al cónsul peruano, está cerrado, hemos ido a la embajada y está cerrada”, indicó.