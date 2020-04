Leslie Shaw pasa la cuarentena obligatoria en Miami con su pareja. | Fuente: Instagram

La cantante Leslie Shaw se encuentra en Miami terminando algunos detalles de su nuevo álbum y no pudo regresar al país ya que el presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia en el Perú y cerró las fronteras.

En una entrevista con radio La Zona, la artista aseguró que se siente triste de estar lejos de su familia en estos momentos tan complicados: “Me gustaría estar de nuevo con mi familia, con mi gatito, mi perrito. Pero bueno no estoy sola acá así que me estoy cuidando, no saliendo, quedándome en casa”.

La intérprete de “Faldita” confesó que está pasando el aislamiento obligatorio con su pareja, el tatuador Stefano Alcántara: “Él ha viajado mucho a Perú mucho para verme, yo ya viajaba a Miami seguido por mi música, pero por él he estado viajando bien seguido, así que en verdad nos llevamos muy bien”, señaló.

Además, Leslie Shaw destacó cómo se ha organizado con su enamorado para realizar los quehaceres del hogar: “Bueno él cocina y él limpia y yo le hago porras. Lo acompaño mientras que él cocina, lo miro… estoy feliz porque si no, creo que él no comería lo que yo cocinaría porque cocino muy mal y aparte él es vegano y es un poco especial con las comidas”.

La cantante peruana está intentando ser vegana pero asegura que es difícil: “Estoy tratando, por él estoy aprendiendo un montón de cosas y vi un montón de documentales así horribles de cómo maltratan a los animales entonces estoy evitando comer animales, estoy aprendiendo”.

"UNIDOS: CONCIERTO DESDE CASA"

Cabe resaltar que Leslie Shaw forma parte del grupo de artistas que darán un concierto en línea con el fin de llevar entretenimiento a los ciudadanos que se quedan en casa durante la cuarentena.

La cita virtual contará con diversos artistas de la escena musical peruana y busca beneficiar a CARE y Banco de Alimentos Perú. A este llamado de solidaridad se unirán Amén, Amy Gutiérrez, Ania, Bareto, Daniel F, Gian Marco, Grupo 5, Jaze, Libido, Marco Romero, Maricarmen Marín, Nicole Pillman, Son Tentación, Tony Cam, Tony Succar y We The Lion.