Yiddá Eslava y Julián Zucchi contaron en sus redes sociales cómo vienen pasando la cuarentena por la COVID-19. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava la tiene clara. Durante la cuarentena provocada por la propagación del nuevo coronavirus, la actriz contó que existen medios para hacer que esta temporada con su pareja Julián Zucchi sea menos complicada de lo que esperaba.

Desde sus redes sociales, la protagonista de “Sí, mi amor”, afirmó: “La cuarentena en pareja. Difícil… Sí. Imposible… No”. Y es que, de acuerdo con ella, no hay nada mejor que la paciencia y la capacidad de escuchar como mejor remedio ante las posibles tensiones que puedan surgir.

“En estos tiempos, la paciencia y el amor se ponen a prueba”, escribió en su cuenta de Instagram. “La escucha, la mejor herramienta para evitar momentos de tensón, que la verdad ¡no necesitamos!”, añadió.

En ese sentido, recomendó las siguientes reglas para un confinamiento llevadero en pareja: “Conversar, no gritar. Respirar y no responder lo primero que se nos ocurra. Respeto, respeto y más respeto. Compartir responsabilidades. Y a disfrutar de los momentos más lindos (aunque sean pocos), enamorémonos más”, afirmó.

DÍAS DIFÍCILES PARA JULIÁN ZUCCHI

Para Julián Zucchi, sin embargo, esta cuarentena no viene siendo del todo fácil. Como relató también desde su cuenta de Instagram, al exchico reality le fue difícil acondicionarse al aislamiento social obligatorio.

“Nos costó adaptarnos a la nueva rutina, estaba preocupado por lo que iba a pasar, por mi familia y amigos y por la gente que no tenía para comer”, aseguró. “Me costó, toqué fondo, me deprimí (les voy a ser sincero), tuve días muy dfíciles”, agregó.

Más de un pensamiento negativo atravesó por su mente en estos días de pandemia de la COVID-19. Sin embargo, según su testimonio, tras reunirse con Yiddá Eslava, se plantearon una salida para contrarrestar su alicaído estado de ánimo.

“Nos organizamos, pusimos horarios, nos ayudamos. Creo que hay tiempo para todo, pero al final solo nos queda confiar. Confiar en lo que fuimos sembrando durante todos estos años, la gente que nos rodea, en tu familia y en tu pareja”.

Así, Zucchi hizo un llamado a sus seguidores para que busquen ayuda, en caso estén pasando por un mal momento, y brinden apoyo, si esta situación no los ha afectado. Además, se mostró agradecido con el soporte de su esposa.

“Somos un equipo y vamos a salir adelante como sea. Ahora estamos ordenados, disfrutando los días juntos en familia, dándole felicidad a Tomás. Y la clave en nuestra familia una vez más fue: conversar”, concluyó.