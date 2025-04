Dalia Durán y la vez que asegura haber rechazado a Miguel Trauco: "Quería que viaje a Brasil, pero no era mi tipo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dalia Durán reveló que Miguel Trauco fue uno "de los muchos" futbolistas que le escribían por redes sociales. Fue durante la emisión del programa El valor de la verdad que la bailarina cubana contó que el actual jugador de Alianza Lima fue su vecino en un conocido distrito en Lima y que varias veces quería encontrarse con ella, pero que lo rechazó porque "no le parecía guapo".

"A (Miguel) Trauco lo conocí cuando vino a vivir con su entonces pareja, y su hijo, a San Miguel. Él de la nada me escribió, pero yo no le hice caso", comenzó diciendo la modelo.

En ese sentido, mencionó que el lateral de la Selección Peruana le mandó un mensaje de solidaridad en Instagram tras enterarse del primer 'ampay' de su expareja John Kelvin. "Le seguí la conversación y me empezó a contar que estaba en Brasil y que tampoco estaba bien con su entonces pareja", relató Durán.

En otro momento, mencionó que el propio Miguel Trauco le hizo una videollamada cuando se estaba haciendo un tatuaje de un león en su pierna. "Él quería que yo viaje a Brasil", acotó. Seguidamente, el conductor Beto Ortiz le consultó a Dalia Durán si Trauco "le pareció sexy". "No, no es mi tipo", respondió.

Dalia Durán respondió 18 preguntas durante su participación en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Dalia Durán descarta haber tenido encuentro sexual con Miguel Trauco

Dalia Durán también contó que Miguel Trauco le traía regalos de Brasil, pero que este le pedía que vaya al hotel del aeropuerto Jorge Chávez para recogerlos.

"En una oportunidad me dijo que fuera al hotel del aeropuerto para recoger unos regalos que me trajo de Brasil. Para eso ya estábamos en comunicación por Telegram donde todo se borra. El hombre quería entrar hasta a mi casa", recordó.

Ante la pregunta de si tuvo un encuentro sexual con Miguel Trauco, Dalia Durán descartó que haya sucedido reiterando que no le gustaba el futbolista.

"Él no es mi tipo. Cada vez que llegaba de viaje me decía que estaba en tal hotel y me pedía ir. Quería ir a mi edificio y subir a mi departamento. Yo le dije que no, que ahí estaban mis hijos y que mi casa es sagrada", sostuvo.

Miguel Trauco es actual jugador de Alianza Lima. | Fuente: Instagram (alianzalima)

Dalia Durán habla de "pie de atleta" de Miguel Trauco y él responde

Dalia Durán también contó que Miguel Trauco le mandaba fotos íntimas que ella nunca borró de su celular por "no tener nada que ocultar". "Él me mandó unas fotos, unas cositas, pero para mí no era interesante", manifestó.

Es así como Durán recalcó que se dio cuenta de "un pequeño detalle" en el pie de Miguel Trauco. "Yo soy muy detallista, todo entra por los ojos. En vez de fijarme en la cosita, me fijé en un pequeño detalle mata pasiones totales. Había un dedito del pie", sostuvo Durán mostrando su desagrado.

Ante esto, Beto Ortiz le recordó a Dalia Durán que Miguel Trauco es futbolista, por lo que es normal que tenga "pie de atleta". No obstante, ella recalcó su decepción. "Bueno, pero que se lo cure, hay medicamentos. Para eso hay tratamiento y tienen la plata para hacerlo", señaló.

Luego de las respuestas de Dalia Durán, el propio Miguel Trauco usó sus redes sociales mostrando una imagen de su pie mirando el programa El valor de la verdad. "Curadito", escribió el futbolista sobre la imagen tomando con humor lo dicho por la modelo.

Miguel Trauco reaccionó a confesión de Dalia Durán sobre su "pie de atleta".Fuente: Instagram (trauco92)

