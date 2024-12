"Han despertado una Daniela que he tenido escondida": Daniela Darcourt responde a Master Chris y Paula Arias

La cantante de salsa compartió detalles de su relación profesional con Master Chris, productor de su éxito Señor Mentira, y respondió a quienes lo respaldaron en medio del conflicto por los derechos del videoclip en plataformas digitales.

La cantante Daniela Darcourt denunció públicamente la semana pasada ser víctima de sabotaje en la industria de la música, luego de que el videoclip de Señor Mentira, uno de los temas que la catapultó al estrellato, fuera retirado de YouTube por un reclamo de propiedad intelectual. Ahora, sin dar marcha atrás, advierte: "Han despertado una Daniela que he tenido escondida durante este tiempo".

"Me cansé de callar": Daniela Darcourt revela que eliminaron Señor Mentira de YouTube

"Si he salido a decir lo que me ha sucedido a lo largo de mi carrera, que es de seis años nada más, es porque ya me cansé", afirmó a las cámaras de América Hoy. Esta respuesta llega tras las recientes declaraciones de Master Chris, productor de Señor Mentira, a quien sus seguidores han señalado como el responsable de la eliminación del videoclip de las plataformas digitales de Daniela.

¿Por qué Daniela Darcourt no llamó a Master Chris?

Aunque prefirió no entrar en detalles, la cantante confirmó que la relación profesional con Master Chris no terminó en buenos términos, respondiendo a la pregunta sobre los problemas entre ellos: "No somos ajenos a eso. Fue por conflictos de interés. Es como si te dieran una torta de 80 pedazos y de esos te dan 2. ¿Quién trabaja con dos pedazos de 80?", declaró.

Después de que Señor Mentira desapareciera de la cuenta de Daniela Darcourt en YouTube, Master Chris publicó un video donde anunciaba que había trabajado con su equipo para solucionar el problema directamente con la plataforma, además de afirmar que ni Daniela ni su equipo intentaron contactarlo para resolver la situación. Ante estas afirmaciones, la cantante indicó: "No nos hablamos hace 5 años, no tengo su teléfono".

Daniela Darcourt responde a Paula Arias

Paula Arias, cantante y líder de Son Tentación, fue una de las artistas que mostró su apoyo a Master Chris después de que el videoclip de Señor Mentira regresara a su lugar en el canal de Daniela Darcourt en YouTube. "Muchas gracias, maestro. Siempre justo, caballero de gran corazón y un maravilloso ser humano. Los buenos somos más", escribió en redes sociales.

Daniela no dejó pasar este comentario y respondió: "No le voy a llamar decepción. Me parece poco coherente de su parte, porque ellas también vienen declamando esto de vamos a unirnos, pero cuando hay que decir esto pasa… [se tapa la boca]". Y agregó: "Han despertado una Daniela que he tenido escondida durante todo este tiempo".

Finalmente, Daniela dejó claro: "No me arrepiento de nada. Tengo pruebas, todos los documentos. ¿Creen que no los tengo?". También descartó sentir celos profesionales de Master Chris: "Él vive en República Dominicana, yo en Perú. Vivo con mi perro, mi mamá, mi novio, los poquito amigos que me quedan, mi grupo de trabajo y mis músicos".

