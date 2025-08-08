Últimas Noticias
"No vale la pena estar separado de las personas que quieres por chismes o dinero": Luigui Carbajal sobre Ricky Trevitazzo

Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal formaron parte de
Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal formaron parte de "El Gran Chef Famosos". | Fuente: Instagram: @luiguicarbajal
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Si bien se han reconciliado hace unos meses, Carbajal mencionó que aún no planean trabajar juntos ya que cada uno tiene sus proyectos.

El cantante Luigui Carbajal confirmó que ha retomado la buena relación con su colega Ricky Trevitazzo, con quien estuvo distanciado, aunque aclaró que por el momento no tienen planes de volver a colaborar profesionalmente. 

“Con Ricky todo está bien, estamos chévere. Hace unos quince días nos encontramos en Ayacucho, donde ambos fuimos a trabajar. Él fue a verme a la discoteca donde cantaba, hemos conversado y todo está bacán. Es más, de rato en rato nos escribimos”, contó Carbajal. 

Actualmente, el artista forma parte de la Orquesta Candela y aseguró que cada uno está enfocado en proyectos distintos, aunque no descartó coincidir en el futuro. “No hay motivo para estar distanciados, todo está bien. A veces, en la vida uno tiene que ceder ante algo que puede ser simple de arreglar. Con Ricky nos conocemos desde hace muchos años, hay mucha historia entre nosotros y, la verdad, ahorita no pienso en pelear ni discutir con la gente, pues la vida es muy corta”, expresó a Trome. 

El intérprete también reveló que, cuando estuvieron distanciados, lo llevó a reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas. “Hace poco perdí a mi mejor amigo, fue un golpe duro. Nos conocíamos más de 20 años. No vale la pena estar separado de las personas que quieres por chismes o dinero; vivir en paz no tiene precio”, concluyó.

¿Qué pasó entre Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal?

El conflicto estalló poco después de que Skándalo celebrara su 25 aniversario. En Navidad, Ricky Trevitazzo sorprendió a sus seguidores con un comunicado en redes sociales donde anunciaba su ruptura personal y profesional con Luigui Carbajal.

“Dejo constancia de que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante”, escribió Trevitazo en Facebook, refiriéndose a su excompañero como “el señor Luis Alberto Carbajal Lazo”. En su mensaje, explicó que la decisión se debía a motivos personales y profesionales, y pidió a medios y seguidores no volver a vincularlos para evitar confusiones.

Por su parte, Roly Ortiz, mánager de Skándalo, aseguró en Todo se Filtra que la causa del distanciamiento podría estar relacionada con un desacuerdo sobre dinero. Según Ortiz, después de un evento de Skándalo realizado en noviembre, Luigui Carbajal habría recibido una parte mayor de las ganancias.

Días después, Luigui salió al frente para defenderse. Negó haber estafado a Ricky y anunció que tomaría acciones legales contra Roly Ortiz. Según su versión, él se encargaba de vender los shows y administrar los pagos, mientras Ricky se ocupaba del lado artístico. “Nunca le vendí a Ricky. Las cuentas siempre han estado claras, detalladas hasta los 10 céntimos”, declaró a Trome.

