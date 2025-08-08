Natalia 'La Segura' revela su deseo de tener un segundo hijo con Ignacio Baladán: "Ya lo hablamos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Natalia 'La Segura' habló sobre su deseo de convertirse otra vez en madre. | Fuente: Instagram (la_segura)

Natalia 'La Segura' quiere otro hijo. La popular influencer colombiana compartió a todos sus seguidores su deseo de convertirse en madre por segunda vez a pocos meses de dar a luz a su primer bebé, Lucca.

La esposa de Ignacio Baladán grabó videos difundidos en sus historias de Instagram donde resaltó que buscará concebir otra vez para no dejar solo a su pequeño hijo.

“Quiero ser mamá por segunda vez. Me dijeron que van a ser días de (querer) un segundo ‘Baby Lucca’. Necesito que me digan si esto es normal para las mamás primerizas. Siento que tengo el ovario alborotado”, comenzó diciendo Natalia.

En ese sentido, la influencer de 32 años contó que hace unos días estuvo en la casa de unos amigos quienes tenían dos hijos. “Resulta que empezamos a tocar temas sobre tener un segundo hijo, de cómo se va a quedar solo el primero”, sostuvo.

“Les voy a decir una cosa: siento que yo no quiero ser mamá de nuevo, pero quiero que mi Lucca tenga un hermano o una hermana. No importa. Será lo que Dios quiera en esta vida”, afirmó la colombiana quien se casó con Baladán en diciembre de 2024.

Ignacio Baladan y Natalia 'La Segura' celebraron la llegada de su primer hijo este 2025. | Fuente: Instagram

Natalia 'La Segura' sobre tener otro hijo: “Ya lo hablé con mi esposo”

En otro momento, Natalia 'La Segura' señaló que ya habló con Ignacio Baladán sobre tener otro hijo juntos en un mediano plazo.

“Yo ya lo hablé con mi esposo (Ignacio Baladán) y le dije que, si nosotros vamos a ser papás de nuevo, eso será en dos o tres años. Yo no voy a criar doble. Si Luca va a tener un hermano, que sea contemporáneo”, manifestó.

De igual manera, reiteró su deseo de que su hijo Lucca pueda tener un hermano que le haga compañía. “El tema es que yo meta presión. Si ustedes quieren ser papá de un solo bebe está bien, pero yo he pensado eso”, señaló a sus seguidores.

Finalmente, recordó cómo los hijos de sus amigos jugaban juntos, algo que le hizo tomar la decisión. “Yo solo pensaba en mi hijo. Pensando que hermoso sería verlo con su hermanito o hermanita teniendo casi la misma edad. Ustedes voten si quieren que sea mamá otra vez”, añadió la celebridad de Internet.

Natalia 'La Segura' afirma que ya habló con Ignacio Baladán para tener un segundo hijo. | Fuente: Instagram (la_segura)

Ignacio Baladán y su esposa Natalia 'La Segura' desfilaron en la alfombra verde de los Premios Heat 2025.Fuente: Instagram (ignaciobaladan)

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis