Adolfo Chuiman sufrió un accidente durante las grabaciones de "De vuelta al barrio". | Fuente: RPP Noticias

Ya arrancaron las grabaciones de la cuarta temporada de "De vuelta al barrio". Durante estas grabaciones, el actor Adolfo Chuiman, que interpreta a Benigno Bravo, sufrió un accidente. Se trató de una caída, sin embargo, él aseguró que ya se viene recuperando.

"Tuve una escena donde tenía que caer de rodillas y terminé mal", comentó el artista de 73 años. "Me tuvieron que llevar a la clínica y me dieron varios días de descanso médico. La rodilla se me hinchó, pero ahora ya me encuentro mejor", explicó al diario Trome.



Recientemente, América TV lanzó el primer spot promocional de "De vuelta al barrio". Adolfo Chuiman se mantuvo escueto en revelar novedades de la cuarta temporada. Solo manifestó que el video le pareció "muy chévere" y que el elenco viene grabando desde hace unas semanas.

"La gente siempre me pregunta en la calle cuándo vamos a volver y eso es reconfortante como actor", sostuvo antes de señalar que no conoce la fecha de estreno.

Adolfo Chuiman (Peter McKay / Rodolfo Rojas en "Al fondo hay sitio") y Juan Francisco Escobar (su versión joven en "De vuelta al barrio"). | Fuente: Instagram

INGRESOS Y SALIDAS

La serie presentará algunos cambios en sus nuevos capítulos. Para empezar, Tatiana Astengo y Erick Elera anunciaron, a fines del año pasado, que no continuarán en la ficción. La primera se alejaba para asumir un nuevo reto: convertirse en guionistas. Mientras que el segundo se unió a la nueva telenovela "Dos hermanas":

Por otro lado, el final de la tercera temporada de "De vuelta al barrio" vio la reaparición de dos personajes de "Al fondo hay sitio": Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) y Peter Mackey / Rodolfo Rojas (Adolfo Chuiman). Asimismo, Juan Francisco Escobar fue convocado para interpretar a un joven Rodolfo Rojas llegando al barrio e indicando que es el hijo secreto de Benigno Bravo. La relación entre ambas series ya está confirmada.