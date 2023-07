Belén Estévez tras ser eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Voy a estudiar Gastronomía"

‘El Gran Chef Famosos’ continúa con sus noches de eliminación, dejando atrás a los participantes que no logran superar la exigencia del jurado del reality de cocina. Esta vez fue Belén Estévez, quien no pudo lograr convencer a Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio. La actriz argentina preparó un seco de cabrito con frejoles; no obstante, los jueces afirmaron que no pudieron sentir el sabor característico del plato norteño.

Finalmente, el jurado decidió que Belén Estévez no siga en ‘El Gran Chef Famosos’. Al escuchar la decisión de los jueces, la bailarina no pudo contener las lágrimas. “Me voy eliminada de la competencia. Esas palabras que uno nunca quiere escuchar, pero llegaron”, expresó. Estévez fue consolada por sus compañeros Ale Fuller, Laura Spoya, y Mr. Peet, quienes se salvaron de la eliminación junto a Katia Palma, ganadora del primer reto de leche de tigre.

En otro momento, Belén Estévez aseguró sentirse “muy feliz” por haber participado en ‘El Gran Chef Famosos’ y agradeció al jurado por “todo lo enseñado, por la paciencia y por el amor que tienen a la cocina y el haberselo transmitido”. De igual manera, confesó que estudiará Gastronomía debido a su experiencia en el concurso.

“Les juro que es un inicio para mí porque he tomado la decisión de estudiar Gastronomía. De verdad que eso es gracias a ustedes y gracias al programa. Mi vida tomó un giro de 180 grados porque nunca en mi vida pensé que iba a cocinar y nunca en mi vida pensé que me lo iba a tomar tan en serio para que sea una carrera en la que pueda algún día darle de comer a mi familia, como es la profesión de gastronomía”, sostuvo.

Beléz Estévez confiesa que antes de entrar a 'El Gran Chef Famosos' solo preparaba ensalada con huevo duro. | Fuente: Instagram (belenestevezlove)

Belén Estévez se despidió de 'El Gran Chef Famosos' entre lágrimas. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Seguidamente, sus compañeros la abrazaron deseándoles muchos éxitos en su decisión de estudiar Gastronomía. “Te deseo lo mejor hoy y quiero que sepas que aquí tienes una amiga para siempre”, declaró Ale Fuller. “Belén, te vamos a extrañar”, acotó Mr. Peet.

“Muchas gracias por habernos regalado tu maravillosa luz en esta cocina, te vamos a extrañar muchísimo. Ha sido increíble verte evolucionar en esta competencia. Fue una experiencia muy gratificante, no solo para nosotros, sino para el público que te vio en sus casas”, mencionó el conductor del reality, José Peláez.

Por su parte, Javier Masías se acercó para darle un abrazo a Belén Estévez. "Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que vamos a extrañar la energía interminable, el deseo de superación, no aceptar un no por respuesta, superar cualquier obstáculo y ser el verdadero volcán en erupción de este set. Has traído muy grandes alegrías. Te quiero dar un abrazo", resaltó el juez.