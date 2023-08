Brunella Horna reveló el sexo de su bebé: "Siempre deseé que el primero sea hombrecito"

Tras anunciar su embarazo en televisión nacional, Brunella Horna se animó a revelar que tendrá un varón. Según sus declaraciones, es algo que siempre soñó ya que desde pequeña cuidó a su hermano menor y por ello siente un cariño especial:

"Me quedé un poco muda, feliz. Siempre soñé con un hijo, era mi sueño. Siempre lo soñaba. Cuando salí embarazada yo decía que quiero un bebé sanito, salga hombre o mujer, pero en el fondo yo siempre deseaba que mi primer bebé sea hombrecito", dijo en América hoy. "Por mi hermanito, como yo amaba tanto a mi hermanito, lo cuidé tanto, yo quería también un hombrecito y llegó", agregó.

Si bien aún queda en intriga cómo se llamará su primer hijo, Brunella Horna espera que sea parto natural. “Me gustaría que sea parto natural. Lucharé hasta el final por eso. Pero todo depende del bebé”.

La conductora de televisión actualmente tiene 6 meses de embarazo, pero admitió que tardó un buen tiempo para "hacer realidad este sueño".

"Fue un bebé muy soñado. Yo no salí embarazada rápido, nosotros (con Richard Acuña) queríamos encargar el bebé y aproximadamente nos demoramos como un año que yo salgo embarazada. Pero como todo el mundo dice: 'los tiempos de Dios son perfectos' y llegó en el momento perfecto a nuestras vidas", expresó.

Brunella Horna confirmó su embarazo en América hoy

El lunes 15 de agosto, Brunella Horna regresó a la conducción de América hoy y aprovechó las cámaras del programa para confirmar su embarazo. Tras hacer pública la noticia, sus compañeros decidieron darle las felicitaciones por esta nueva etapa en su vida.

Si bien hubo rumores de la dulce espera desde hace meses, la esposa de Richard Acuña prefirió mantener el tema en reserva debido al riesgo de su embarazo.

"El inicio (del embarazo) fue muy complicado. El peor episodio fue grabando en Pachacámac, incluso le escribí a Armando (Productor del programa) porque no podía más, porque mi embarazo estaba en riesgo. Era seguir trabajando o hacerle caso al doctor; yo tuve un descanso absoluto, incluso me prohibieron ir al baño", comentó la conductora.

Consultada por las dolencias que experimentó durante las primeras semanas de gestación, Brunella Horna reveló que estuvo a punto de perder a su bebé:

"Yo he sangrado cuatro meses y medio, con muchísimo dolor. Como mamá primeriza no sabía, porque el primer mes yo seguía trabajando y pensé en seguir haciendo mi vida normal, pero lamentablemente no pude y es por eso que yo me retiro de América hoy... me diagnosticaron amenaza de aborto", reveló.