"Me sentí aislado, la atención debe ser con todos": Jimmy Santy habla de su renuncia a 'El Gran Chef Famosos'

Jimmy Santy renunció sorpresivamente a El Gran Chef Famosos durante la etapa final del repechaje, lo que dejó un sinsabor a los participantes, jueces y seguidores del reality culinario. Dijo que el trajín de la competencia le había pasado factura y prefería retirarse.

Tras abandonar el programa, el cantante publicó un mensaje en sus redes sociales dejando entrever que habría otras razones más fuertes detrás de su decisión. De inmediato, muchos de sus seguidores lo tildaron de mal perdedor, pero rápidamente salió a defenderse.

"Existe una sola verdad, sigan especulando, diciendo que es piconería que soy un mal perdedor, que soy egocéntrico. ¿Polémica? perdón, pero sabía desde un comienzo mis limitaciones, pero en un juego justo".

Jimmy Santy hace su descargo

En medio de la polémica, el intérprete de Chin Chin decidió aclarar el tema y explicar las razones que lo llevaron a renunciar a El Gran Chef Famosos.

"Yo dije a mí no me van a botar, me voy con dignidad y lo hice por toda mi generación de los 60, 70 y 80. Tengo 78 años, soy hipertenso, pero competía con mucho amor. Sé cocinar muy bien, pero el tiempo me ganaba, me ponía tenso y en el primer programa tuve una descompensación", dijo a Trome.

Jimmy Santy aseguró que no recibió un trato igualitario durante su participación y eso terminó siendo la gota que derramó el vaso.

"Hubo ciertas cosas que no me gustaron, como el apoyo a ciertos personajes, pues mientras yo me dedicaba a mi cocina, veía cómo aconsejaban a los demás. La atención y la amabilidad debe ser con todos. Me sentí aislado", agregó.

'El Reventonazo de la Chola', 'El Gran Chef Famosos' o '¿Cual es el verdadero?': ¿qué programa lideró el rating?

Una nueva lucha por el rating se vivió la noche del sábado 22 de julio con los programas más populares del prime time de la televisión peruana.

El Reventonazo de la Chola se convirtió en el programa más visto de la televisión peruana el sábado 22 de julio. El espacio conducido por Ernesto Pimentel alcanzó los 9.3 puntos de rating, superando a Cuál es el Verdadero (7.5) y El Gran Chef Famosos (6.1).

Por otro lado, el programa cómico JB en ATV experimentó una mejora en su sintonía luego de conseguir 7.1 puntos de rating, mientras que Jirón del Humor solo obtuvo 3.9 puntos en la tabla de preferencias.

"Estamos contentos porque seguimos llegando a los hogares y el programa se sigue posicionado en primer lugar y eso es un mérito de todo el elenco. Agradecido de ser el reality con menor presupuesto y que el público nos acompañe cada sábado", expresó Ernesto Pimentel tras conocer los resultados.