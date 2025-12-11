Entre besos y abrazos: Alessia Rovegno se luce enamorada con nueva pareja en Lima

Alessia Rovegno ya tiene un nuevo amor. La exMiss Perú fue captada con su nueva pareja en Lima mostrándose cariñosa en público y luciendo muy enamorada de Álvaro Villacorta, un empresario dedicado a los negocios y el comercio exterior.

Según las imágenes, mostradas por Amor y fuego este jueves, la modelo e influencer de 27 años apareció saliendo de su casa en Lima para dirigirse corriendo emocionada hacia su nueva pareja, quien llegó en un lujoso auto blanco.

Luego de que el joven abriera la maletera para entregarle unas cosas a la hija de Bárbara Cayo, ella lo abraza con fuerza para luego colocarle su mano en la cintura de él dándole un amoroso beso en los labios demostrando la confianza y el cariño que se tienen.

“Ahora se lucen en Lima para que todos los vean y dándose muestras de purito amor (..) Él la besa, se abrazan y ella le da un apretón y un beso”, expresa la voz en off del reportaje que mostró a la modelo con el empresario de 37 años.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Rovegno aparece junto con Villacorta. Días atrás, Amor y fuego mostró imágenes de ambos caminando de la mano juntos en Miami saliendo de compras.

Asimismo, el programa de espectáculos reveló que la nueva pareja regresó a Lima de Estados Unidos el último 8 de diciembre lo que confirmaría el romance de Alessia, quien terminó su relación con Hugo García en octubre de 2024.