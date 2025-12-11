Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Entre besos y abrazos: Alessia Rovegno se luce enamorada con nueva pareja en Lima

Alessia Rovegno es captada besando y abrazando a empresario en Lima.
Alessia Rovegno es captada besando y abrazando a empresario en Lima. | Fuente: Instagram (alessiarovegno)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

A poco más de un año de su separación de Hugo García, Alessia Rovegno fue captada besándose con un empresario con quien fue vista en Miami caminando de la mano días atrás.

Alessia Rovegno ya tiene un nuevo amor. La exMiss Perú fue captada con su nueva pareja en Lima mostrándose cariñosa en público y luciendo muy enamorada de Álvaro Villacorta, un empresario dedicado a los negocios y el comercio exterior.

Según las imágenes, mostradas por Amor y fuego este jueves, la modelo e influencer de 27 años apareció saliendo de su casa en Lima para dirigirse corriendo emocionada hacia su nueva pareja, quien llegó en un lujoso auto blanco.

Luego de que el joven abriera la maletera para entregarle unas cosas a la hija de Bárbara Cayo, ella lo abraza con fuerza para luego colocarle su mano en la cintura de él dándole un amoroso beso en los labios demostrando la confianza y el cariño que se tienen.

“Ahora se lucen en Lima para que todos los vean y dándose muestras de purito amor (..) Él la besa, se abrazan y ella le da un apretón y un beso”, expresa la voz en off del reportaje que mostró a la modelo con el empresario de 37 años.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Rovegno aparece junto con Villacorta. Días atrás, Amor y fuego mostró imágenes de ambos caminando de la mano juntos en Miami saliendo de compras.

Asimismo, el programa de espectáculos reveló que la nueva pareja regresó a Lima de Estados Unidos el último 8 de diciembre lo que confirmaría el romance de Alessia, quien terminó su relación con Hugo García en octubre de 2024.

Alessia Rovegno se luce con nueva pareja a un año de terminar su relación con Hugo García.
Alessia Rovegno se luce con nueva pareja a un año de terminar su relación con Hugo García. | Fuente: Instagram

¿Quién es la nueva pareja de Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno fue vista besándose con Álvaro Villacorta Canessa, un empresario de 37 años dedicado al rubro de comercio exterior.

Según su perfil profesional, Álvaro es gerente de cuatro empresas y socio de dos compañías adicionales. De igual manera, integra parte del directorio de una reconocida empresa de gestión de recursos humanos junto con su padre y su hermano.

De acuerdo con información de Amor y fuego, Villacorta Canessa tiene en su posesión un auto Porche, además, de otras propiedades. Ahora, aparece como la nueva pareja de Alessia Rovegno, diez años menor que él.

Alessia Rovegno es modelo y exMiss Perú. También es hija de la actriz Bárbara Cayo.
Alessia Rovegno es modelo y exMiss Perú. También es hija de la actriz Bárbara Cayo. | Fuente: Instagram (alessiarovegno)

Alessia Rovegno y Hugo García se reencuentran en evento

Alessia Rovegno y Hugo García coincidieron en un evento de la marca Carolina Herrera realizado en un centro comercial de Lima, donde ambos participaron como embajadores. La presencia de la expareja llamó la atención, pues se trató de un encuentro público desde que confirmaron el fin de su relación.

Durante la reunión, a la que también asistieron Natalie Vértiz, Alondra García Miró, Ivana Yturbe y Ale Venturo, las imágenes que registró la cuenta de TikTok @ohlux__magazin registró un trato cordial entre la Rovegno y García, aunque cada uno mantuvo distancia.

En efecto, ninguno de los dos se ubicó junto al otro mientras posaban para las cámaras. En la toma grupal, Alessia prefirió colocarse en uno de los extremos, mientras que Hugo posó junto a Alondra García Miró, lo que evitó que se acercaran directamente. Ambos aparecieron sonrientes en la fotografía, junto al resto de embajadores invitados.

La expareja terminó su relación en octubre de 2024, aunque el anuncio se hizo público en diciembre. Rovegno fue captada por Amor y fuego besando al empresario Álvaro Villacorta. Por su parte, Hugo García mantiene un romance con la modelo venezolana Isabella Ladera.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Alessia Rovegno hugo garcia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA