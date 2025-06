"Lo que no fue en mi año, no me hace daño": esposa de Dilbert Aguilar niega enemistad con Claudia Portocarrero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En medio de los rumores y especulaciones que han rodeado su vida personal en las últimas semanas, Jhazmín Gutarra decidió hablar con firmeza sobre la supuesta enemistad con Claudia Portocarrero, expareja de su esposo, el cantante Dilbert Aguilar. La también cantante usó las cámaras del programa Esta Noche para dejar en claro que no desea seguir formando parte de una narrativa de enfrentamientos que, según ella, no le corresponde.

“Yo no quiero ahondar en ese tema, solo Dilbert sabe cómo se dio esa grabación”, dijo en referencia al reciente podcast en el que el intérprete participó junto a Portocarrero, lo que generó incomodidad en redes y rumores de tensión entre ambas mujeres.

Gutarra expresó su deseo de poner fin a este tipo de especulaciones: “Yo lo único que pido, y va a ser la última vez que voy a hablar de este tema con la persona en mención, es que solo Dilbert y yo sabemos las situaciones que se han dado”.

Sobre Claudia Portocarrero, fue enfática: “Yo no tengo nada en contra de ella, jamás lo he tenido, porque como dicen, lo que no fue en mi año no me hace daño, pero durante mi relación con él, yo merecía una línea de respeto. Es mi opinión”.

Cabe recordar que la tensión entre ambas se remonta a años atrás, especialmente durante el episodio en que Dilbert Aguilar fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. En ese momento, fue Portocarrero quien dio declaraciones a la prensa sobre el delicado estado de salud del artista, una acción que causó incomodidad en Jhazmín, al no haber sido consultada ni haber participado en la difusión de la noticia.

Pese a las diferencias, Gutarra intentó poner paños fríos al asunto: “Le guste o no, creo que en particular, yo no comparto eso, pero le voy a dejar claro que lo que Dilbert pueda hacer como artista, como persona, con las personas que él elija de la mejor manera que él quiera, dejen de molestarme, de involucrarme, de buscar conflictos porque no es lo mío”, sostuvo.

Claudia Portocarrero sobre Jhazmin Gutarra: "No tengo nada en su contra"

Claudia Portocarrero recalcó no tener nada en contra de Jhazmin Gutarra a pesar de que esta última afirmara que la presentadora de televisión "le faltó el respeto" por aparecer junto a su esposo en el podcast.

"Yo no tengo nada en su contra. No me acuerdo (de ella) ni en pelea de perros. Si me acuerdo de ella es porque Dilbert viene. Yo la respeto mucho. No me acuerdo de nadie, ni siquiera de la familia de mi mamá, pero ahora yo estoy enfocada en trabajar", manifestó.

A pesar de rechazar cualquier conflicto, Claudia Portocarrero expresó su sorpresa por la reacción que tuvo Jhazmin Gutarra por los videos grabados junto a Dilbert Aguilar para promocionar su podcast.

"Me sorprendió mucho (su reacción), pero también hay que entender. Todos venimos con traumas, con patrones repetitivos, con carencias, con conflictos y creencias limitantes y venimos trabajando desde el amor, desde el desarrollo personal de nuestro ser. Aprendí a trabajar en lo que hay dentro para poder proyectarme", explicó.

Esposa de Dilbert Aguilar enfurece por video del cantante con Claudia Portocarrero

Jhazmin Gutarra expresó su indignación con el cantante y Claudia Portocarrero. En diálogo con América Hoy, Gutarra mencionó que desconocía del reencuentro de su esposo con su expareja.

“La verdad, no lo sabía. Si él me hubiese comentado, yo le hubiese dicho que me incomoda. Él sabe las cosas que han pasado. Las mentiras que ella ha salido a decir y yo me he quedado callada sin mostrar pruebas por él”, expresó.

En ese sentido, resaltó que ambos le faltaron el respeto al dejarse ver juntos y mostrando una complicidad ante el público. De igual manera, recordó que Claudia Portocarrero está casada con el ciudadano neerlandés Michael Witkamp.