John Kelvin afirmó que atraviesa una crisis familiar con su esposa Dalia Durán. | Fuente: Difusión

Como cada noche de los sábados, la sexta gala de “El Dúo Perfecto”, espacio conducido por Gisela Valcárcel, convocó a varias figuras del mundo de la música y el baile, entre las que destacó la visita del cantante de cumbia John Kelvin.

El cumbiambero asistió como refuerzo del concursante Nesty, quien bailó al ritmo de “Tu hipocresía” y “La culebrítica” con la modelo Melissa Paredes como pareja invitada. Sin embargo, antes de iniciar la presentación, el intérprete reveló a Gisela Valcárcel que su relación con su esposa Dalia Durán atraviesa momentos difíciles.

“Es hermosa, la quiero mucho, son 12 años de relación que tuve con ella”, empezó diciendo John Kelvin frente a cámaras. “Como en toda familia, hemos tenido momentos buenos y difíciles, y ahora estoy pasando por una crisis en familia con la madre de mis hijos”, agregó.

Asimismo, el cantante de cumbia resaltó que espera salir de esta crisis, aunque no está seguro de cuál vaya a ser el final. “Estamos tratando de sobrellevarlo y solucionarlo. Pero si vemos, de ambas partes, que no la relación no da para más…”, aseveró.

Los Shapis sorprendieron al presentarse en la sexta gala de "El Dúo Perfecto" | Fuente: Difusión

LA CUMBIA PRESENTE

Durante la última emisión de “El Dúo Perfecto”, la cumbia marcó el ritmo del programa. Y es que, además de John Kelvin, también estuvieron presentes la mítica agrupación Los Shapis, que acompañaron a Ángelo Fukuy y Sandra Muente, a quienes se unió la actriz Luciana Blomberg.

Asimismo, la dupla conformada por Vernis Hernández y Shantall se lucieron en la pista de baile acompañados del bailarín Sergio Lois. La gran sorpresa, sin embargo, fue la aparición de Rossy War, cantante de cumbia conocida por sus éxitos “Nunca pensé llorar”, “Que te perdone Dios”, entre otros.

También estuvieron presentes agrupaciones como Alma Bella y Pintura Roja, que contribuyeron a poner la sazón peruana a un programa que aseguró los aplausos de todos los asistentes.