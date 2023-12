¿Ale Fuller y el 'Flaco' Granda son primos? Esto dijo la actriz en 'El Gran Chef Famosos'

El Gran Chef Famosos continúa con su etapa de revancha donde Miguel Vergara se convirtió en el primer eliminado de la última temporada del programa de este 2023. Ahora, quien se suma a la competencia es Alessandra Fuller, quien llegó con toda la energía para poder llevarse la olla dorada luego de quedar en segundo lugar en agosto, mes donde compitió con Natalia Salas, quien finalmente se llevó la segunda temporada.

Ale Fuller entró recibiendo un fuerte aplauso de los jurados Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio. Del mismo modo, fue saludada por Mauricio Mesones, Mónica Torres, Mayra Goñi, Fernando Machuca y Giancarlo el ‘Flaco’ Granda.

Asimismo, José Peláez, presentador y conductor de El Gran Chef Famosos, hizo referencia a Ale Fuller como la persona “que eliminó” a Mauricio Mesones en la segunda temporada del programa. Tras ser recibida, Peláez consultó a la actriz sobre sus sensaciones de formar, nuevamente, parte del reality de cocina más visto por los peruanos.

“Es un tremendo placer competir con ustedes esta vez. Mi corazón está contento porque esta cocina nos ha entregado tanto, pero sobre todo nos ha permitido disfrutar de una manera tan especial que estoy muy contenta de estar de vuelta. Un beso a todos los ‘chefcitos’ porque estamos de vuelta”, respondió Fuller.

Ale Fuller regresa a El Gran Chef Famosos luego de perder la final con Natalia Salas. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Ale Fuller revela vinculo familiar con Giancarlo Granda

Seguidamente, José Peláez preguntó: “¿Qué promete Ale Fuller en esta temporada? ¿Estás lista? Aquí están los mejores de los mejores”. Esta interrogante hizo que la actriz de Ven, baila quinceañera haga una revelación que dejó atónitos a sus compañeros en El Gran Chef Famosos.

“Prometo disfrutar más que nunca, pero ahora me siento más cómoda porque tengo que decir algo: ahora tengo un familiar presente. Eso no lo sabían. Aquí en una de estas estaciones hay un familiar mío. Aquí está mi primo”, sostuvo Ale Fuller digiriéndose a Giancarlo Granda a quien le dio un fuerte abrazo.

En ese sentido, la actriz mencionó: “Nos une la maravillosa Chabuca Granda. Ella se casó con Carlos Fuller. Los dos somos parientes de ambos”. “Entonces, ustedes son descendientes de la gran Chabuca Granda”, señaló sorprendido José Peláez.

Miguel Vergara fue el primer eliminado de El Gran Chef Famosos: la revancha

Miguel Vergara se convirtió en el primer eliminado de El Gran Chef Famosos: la revancha tras no convencer a los jueces con su ‘tortilla de muy muy’, ni tampoco con su ‘ñoquis en salsa de ají de gallina’. Es esta emisión se salvaron: Giancarlo Granda, Susan León y Renato Rossini Jr.

Finalmente, Miguel Vergara se despidió de sus compañeros y agradeció la oportunidad de regresar a la competencia tras ser eliminado en la primera temporada.

"Esta vez no lloro. Gracias, no tengo más que decir. Gracias Nelly, Giacomo, Javier, gracias a todos (...) Quería quedarme un poquito más, disfrutar de El Gran Chef Famosos la revancha, me hubiera gustado quedarme un mes, pero no se pudo, así es el juego, para adelante nomas. La verdadera cocina está acá", expresó tras retirarse del set.