Sergio 'Checho' Ibarra le dijo adiós a 'El Gran Chef Famosos': "Todos ustedes son unos cracks"

Ayer fue Fiorella Cayo, hoy fue Sergio 'Checho' Ibarra. El jurado de El Gran Chef Famosos decidió eliminar al participante y quedó en el quinto lugar, por lo que no luchará por llevarse la olla de oro.

Esta edición se valió de puntajes en los dos platos donde el primero fue Canuto en salsa de trucha. Tilsa Lozano y Mónica Zevallos fueron las que obtuvieron mayor puntaje. Después llegó el turno de preparar Causa verde rellena de cangrejo y palta con crujientes de tubérculos.

Tras probar los platillos, Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías dejaron ir a 'Checho' Ibarra. "Eres un crack, Giacomo. No te voy a olvidar nunca. Un beso a Brenda, es una patrona de 10", le dijo el exfutbolista al chef quien no dudó en agradecerle con aplausos y le respondió: "Te admiro como futbolista desde chico. Acá he disfrutado de ver tu volutad a prueba de balas, tu caballerosidad y tu disciplina de gran deportista. Es un honor para mí ser tu amigo".

También tuvo palabras para Nelly Rossinelli: "Nunca te vi de mal humor, eso es bueno para una persona. Te tengo mucho cariño, no cambies nunca". La tiktoker se emocionó y no dudó en dedicarle unas palabras de aliento: "Los verdaderos futbolistas dejan todo en la cancha y así tú lo has demostrado en la cocina. Me encanta ver lo buen papá que eres, te admiramos mucho. Eres un amigo de verdad".

No podía faltar el comentario de Javier Masías quien aseguró que 'Checho' Ibarra entregó platos memorables en El Gran Chef Famosos: "Aún contra el viento en contra y contra ti, has entregado platos completos y memorables. Has metido más de un gol en esta cancha y si alguien está para desafíos eres tú".

Fiorella Cayo se despidió de El Gran Chef Famosos

"Me siento muy orgullosa y feliz. Soy mejor que ayer y eso me gusta, aprendí a cocinar y que puedo ser un mejor ser humano para los demás", dijo la actriz antes de irse en la reciente emisión del programa. "Gracias a todos, son un equipazo. Giacomo, voy a extrañar tus resondradas".

Cayo no pudo con el reto de preparar comida china.

Los 12 participantes de El Gran Chef Famosos: la revancha

Después de unos días de intriga sobre quiénes serán los otros seis participantes en la quinta temporada del reality de cocina denominado El Gran Chef Famosos: la revancha, se reveló los nombres para completar el grupo. Este nuevo formato llegará a la pantalla chica en el lunes 4 de diciembre a las 7:45 p.m.

Susan León (temporada 1), Mauricio Mesones (temporada 2), ‘Loco’ Wagner (temporada 3), Renato Rossini Jr. (temporada 4), Mónica Torres (temporada 2), ‘Flaco’ Granda (temporada 4), Armando Machuca (temporada 3), Mayra Goñi (temporada 3), Milene Vásquez (temporada 3), Junior Silva (temporada 2), Karina Calmet (temporada 1) y Miguel Vergara (temporada 1).

¿Juan Carlos Rey de Castro estará en el reality de cocina?

El boom de El Gran Chef Famosos ha hecho que muchas personalidades del espectáculo como conductores y actores quieran formar parte. Uno de ellos es Juan Carlos Rey de Castro, actor que le da vida a Martín Seminario en la nueva novela Papá en apuros.

Como se recuerda, ya había sido invitado al reality de cocina junto a sus compañeros de elenco para promocionar su nuevo protagónico, es así que la experiencia se le quedó grabada y le pareció muy divertida. “A mí me encantaría participar, por supuesto. Mi pasión es la actuación, siempre va a ser mi prioridad, pero si puedo estar en paralelo en algún momento en El Gran Chef Famosos, sería genial”, dijo para Infobae. Asimismo, resaltó que sí sabe cocinar y ya lo ha hecho para su familia en ocasiones especiales, sin embargo, hacerlo en un reality cocina es otra experiencia.