Germán Loero sufrió profundo corte en la mano y fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos'

‘El Gran Chef Famosos’ continúa con su formato de ‘Batallas culinarias’, y en el segundo día de la competencia el retador Germán Loero sufrió un profundo corte en su mano izquierda que le significó su salida de la competencia antes de que los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giacomo Bocchio prueben ‘Los langostinos al panko con salsa de maracuyá’ que el actor estaba preparando hasta antes del accidente.

En efecto, Germán Loero estaba cortando el maracuyá para la salsa del platillo solicitado por el jurado cuando de repente paró de usar el cuchillo para irse caminando muy preocupado mostrando la sangre en su mano y afirmando que “se cortó y muy feo”. Seguidamente, los paramédicos de ‘El Gran Chef Famosos’ fueron a atender al humorista quien seguía cocinando hasta donde pudo.

“El corte se siente profundo. Me corté el dedo. Siento presión y creo que la adrenalina hace que el susto que siento no se muestre como es”, sostuvo Loero, quien no pudo terminar con el platillo, motivo por el cual la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ decidió retirarlo del programa para evitar complicaciones a su salud.

“Hemos analizado la situación con nuestro equipo de especialistas y hemos llegado a la conclusión de que, lamentablemente, el participante Germán Loero no va a poder continuar”, explicó el conductor José Peláez a los demás competidores, quienes lamentaron la salida de Loero deseándole una pronta recuperación.

Cabe mencionar que, minutos antes de que Germán Loero se corte, ya había tenido problemas con unos limones que le salpicaron a los ojos causándole la pérdida de visión por unos momentos. “Estas cosas siempre pasan. Es lo más normal del mundo como cortar cebolla”, precisó el retador.

Germán Loero tuvo problemas en su primer día de competencia en 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Latina

Germán Loero sufrió un accidente en la cocina 😬🔥 #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/iaPk8oSlFV — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) November 8, 2023

Germán Loero agradeció mensajes de apoyo tras su eliminación

Tras conocerse este accidente, el propio Germán Loero publicó una fotografía en sus redes sociales donde afirmó que está fuera de peligro. Asimismo, agradeció a las personas que preguntaron por su estado de salud.

“Ya estoy bien ¡Gracias por sus mensajes y energía gente! Fue un placer volver a trabajar con Rayo en la Botella, todos fueron unos capos en el cuidado del accidente, gracias a mis compañeros del programa, son geniales, hasta una nueva oportunidad”, escribió Loero en su post en Instagram el último martes.

Del mismo modo, el recordado intérprete de Marcelo en la serie ‘Así es la vida’ contó, en un reel en vivo, que estuvo en la clínica Javier Prado donde fue atendido. No obstante, mencionó que estuvo alterado durante el incidente por no cumplir el reto culinario.

“Me gusta cumplir, no me gusta ser una carga en ese momento (…) Me hubiera gustado hacer más para ustedes, el programa es exigente, un estado vertiginoso que me duele no haber podido cumplirlo”, añadió.