Fiorella Cayo es eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Me siento orgullosa de mí"

A pocos días de la final de El Gran Chef Famosos, los jurados eliminarán a uno en cada programa. Este martes, Sergio 'Checho' Ibarra, Fiorella Cayo y Christian Ysla siguen luchando por la permanencia en el reality y para ello, tuvieron que preparar dos platos famosos de China.

El primer reto fue hacer Chow mein que es tallarin con pollo. De acuerdo con el chef invitado Felix Loo es una preparación fácil de hacer, sin embargo, quien se llevó el beneficio fue el actor cómico. El regalo era recibir la ayuda del chef para el segundo plato: Xiao Lung Pao, unos panecillos guisados que se suelen elaborar al vapor en cestas de bambú.

Tras sus preparaciones, la eliminada fue Fiorella Cayo. "Me siento muy orgullosa y feliz. Soy mejor que ayer y eso me gusta, aprendí a cocinar y que puedo ser un mejor ser humano para los demás", dijo antes de irse. "Gracias a todos, son un equipazo. Giacomo, voy a extrañar tus resondradas".

Previo a ello, Nelly Rossinelli se conmovió ya que, al igual que la bailarina, recibió muchas críticas en redes sociales: "Fui víctima de mucho cyber bullying y la gente no se da cuenta cuán hiriente puede ser, pero pese a todos eso comentarios, tú venías y te parabas cada día con la mejor de la sonrisa y las actitudes, hacías lo mejor que podías y eso es de admirar. Me llevo de ti la resiliencia que tienes".

Por otro lado, Javier Masías, como ya nos tiene acostumbrados, le dejó un sensible mensaje a Fiorella Cayo: "Así termina el rastro de sangre que dejaste en esta cocina. Has eliminado a mis favoritos. Eres la persona más desastrosamente dispersa que he visto en esta cocina, pero también la que tiene mayor perseverancia en este set. Te has enfrentado al público, a los jurados, a ti misma y has prevalecido".

Los 12 participantes de El Gran Chef Famosos: la revancha

Después de unos días de intriga sobre quiénes serán los otros seis participantes en la quinta temporada del reality de cocina denominado El Gran Chef Famosos: la revancha, se reveló los nombres para completar el grupo. Este nuevo formato llegará a la pantalla chica en el lunes 4 de diciembre a las 7:45 p.m.

Susan León (temporada 1), Mauricio Mesones (temporada 2), ‘Loco’ Wagner (temporada 3), Renato Rossini Jr. (temporada 4), Mónica Torres (temporada 2), ‘Flaco’ Granda (temporada 4), Armando Machuca (temporada 3), Mayra Goñi (temporada 3), Milene Vásquez (temporada 3), Junior Silva (temporada 2), Karina Calmet (temporada 1) y Miguel Vergara (temporada 1).

¿Por qué El Gran Chef Famosos es un éxito?

José Peláez, conductor del reality de cocina, reveló que el éxito y la aceptación del programa se debe a la familiaridad con la que trabajan y la que se forma entre todos:

“Siento que aquí somos una gran familia, un equipo sólido trabajando para sacar adelante un programa diario de lunes a sábado y eso no es cosa fácil, sobre todo si no tienes un equipo que está perfectamente engranado y que funciona como una familia”.

Brenda Dávila como jurado en El Gran Chef Famosos

Una de las ediciones de El Gran Chef Famosos tuvo la ausencia del jurado Giacomo Bocchio; sin embargo, tuvo como reemplazo a la chef Brenda Dávila, que es especialista en panadería y repostería.

Justamente, sus consejos fueron de gran ayuda para los participantes, ya que tenían que preparar donas y berlinesas. Muchos comentarios inundaron las redes sobre quién es ella; por ello, el programa dio detalles sobre su carrera. Dávila vive hace más de 10 años en Perú, es especialista en vinos y bebidas espirituosas; y es graduada de sommelier. Además, es pareja de Bocchio, lo acompaña a las grabaciones del programa y lo apoya como productora de sus videos de YouTube.