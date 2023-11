Javier Masías a Fiorella Cayo en 'El Gran Chef Famosos': "Llegaste hasta acá porque nos equivocamos”

En la reciente edición de El Gran Chef Famosos, Gino Pesaressi, Mónica Zevallos, Fiorella Cayo y Renato Rossini tenían que preparar guiso de quinua con queso en su primer reto. Sin embargo, tras pasar por la estación de la integrante de Torbellino, fue Javier Masías quien tuvo duros comentarios hacia su desempeño en el reality de cocina.

“Les quiero pedir disculpas, porque no llegué, la quinua está cruda”, dijo Cayo tras solo presentar un plato. Giacomo Bocchio fue el primero en calificar su plato, pero no lo probó ya que “no es bueno probar comida que no está cocida”.

“No hay que probar. El huevo frito lo veo bien, pero la quinua está cruda… lo veo desde acá”, señaló el chef. Tras ello, Fiorella Cayo respondió: “Creo que me he relajado con los tiempos, me he sentido muy segura de mí y obviamente me faltó tiempo”. Por su parte, Javier Masías no fue tan benevolente.

“No sé ni qué te ha pasado. Tampoco me importa mucho. No es la primera vez que tienes una pésima gestión del tiempo, es la segunda mitad de la competencia. Se supone que has llegado acá por mérito, pero creo que has llegado acá porque nos equivocamos”, aseguró.

Finalmente, Nelly Rossinelli le indicó que el aderezo estaba mal hecho y le dio un consejo a Fiorella Cayo: “Olvídate de la playa y volvamos a la Fiorella que habíamos salvado porque había mejorado”, sentenció.

Fiorella Cayo ya había tenido cruce de palabras con otro jurado

A mediados de octubre, Fiorella Cayo y Giacomo Bocchio tuvieron un tenso momento. Cuando comenzó la cuarta temporada, ya habían tenido un cruce de palabras, porque la bailarina no escuchaba los consejos del chef peruano; y la situación se repitió.

Cuando los participantes preparaban el primer plato que era paté de pollo, el jurado le preguntó a la integrante de Torbellino por qué había puesto un huevo adentro de la licuadora si esa no era la indicación. Mientras él le explicaba, Cayo no paraba de hablar y decía que eso lo había escrito en su cuaderno de recetas.

"Felizmente que me estás avisando porque acá yo apunté", le interrumpió a Giacomo Bocchio. "Recién estoy ordenándome". Luego, el chef le volvió a dar otro consejo ya que puso su mano en la licuadora: "No metas la mano así, te puedes hace daño. Es difícil hablar contigo, no te gusta escuchar".

"Sí lo escucho, pero si él no siente eso, tengo que parar. Ahora haré silencio", dijo detrás de cámaras. Después llegó el momento de probar su paté y el chef le preguntó: "Fiorella, ¿tú eres profesora?", a lo que ella respondió de manera afirmativa.

"Y cuando tú le enseñas a un alumno, ¿te gusta que te contradiga, te refute, te interrogue o te gusta que el alumno escuche la información que le estás entregando?".

Ni bien iba terminar su idea, lo interrumpe: "Me gusta escuchar qué siente y que piensa". A lo que Giacomo Bocchio no pudo más: "No sabes escuchar y no voy a seguir insistiendo. Que la gente saque sus conclusiones en casa".