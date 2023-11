Brenda Dávila reemplazó a Giacomo Bocchio como jurado en 'El gran chef famosos'

La reciente emisión de El gran chef famosos tuvo la ausencia del jurado Giacomo Bocchio; sin embargo, tuvo como reemplazo a la chef Brenda Dávila, que es especialista en panadería y repostería.

Justamente, sus consejos fueron de gran ayuda para los participantes, ya que tenían que preparar donas y berlinesas. Muchos comentarios inundaron las redes sobre quién es ella; por ello, el programa dio detalles sobre su carrera.

Brenda Dávila vive hace más de 10 años en Perú, es especialista en vinos y bebidas espirituosas; y es graduada de sommelier. Además, es pareja de Giacomo Bocchio, lo acompaña a las grabaciones de El gran chef famosos y lo apoya como productora de sus videos de YouTube.

“Brenda es la productora de casi todo lo que está alrededor mío. Ahorita estamos viendo la creación de un recetario, ella lo desarrolla, yo lo reviso y luego lo entregamos. Ella se encarga de organizar y armar todas las clases que doy en mi canal de Youtube. Incluso a veces me dice: ‘¿Qué te parece si cocinas esto?’. Y yo feliz cuando me dicen qué quieren que cocine”, resaltó el chef tacneño a Infobae.

“Es importante tener equipo. En la vida uno puede llegar a más con un equipo. Brenda es muy amiga de mis dos socios, realmente he generado un equipo potente. Cuando estoy internado en el canal grabando, seguimos avanzando. Nuestro objetivo es abrir una escuela de cocina, que nos enorgullezca y que podamos devolverle a Perú una educación formal. Me gustaría tener un espacio para, genuinamente, enseñar el oficio de la mejor manera”, añadió.

"Somos un gran equipo, ella es muy talentosa"

Después de que Giacomo Bocchio fuera vinculado sentimentalmente con Milett Figueroa, el chef peruano reveló que tiene pareja. Sus fanáticos querían saber más de quién es esta joven por lo que él confesó que también es cocinera. Ella es venezolana y se llama Brenda Dávila.

Si bien mantiene un romance privado, se han dejado ver en algunas fotos que comparten en sus redes sociales, sin embargo, habló por primera vez sobre su relación en televisión nacional.

“Tengo novia ya hace varios años y somos un gran equipo, nos respetamos mucho. Ella se encarga de todas las operaciones a las que me meto”, dijo Giacomo Bocchio a Latina. “Ella era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos. Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen”, agregó.

El chef y Brenda Dávila mantienen una relación de años y no dio más detalles, ya que prefiere que siga en privado.