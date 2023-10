"He aprendido mucho, gracias a todos": Ximena Hoyos se despidió de 'El Gran Chef Famosos'

Con motivo de celebrar el cumpleaños de Giacomo Bocchio, los participantes que están en noche de eliminación en El Gran Chef Famosos tuvieron que preparar su plato favorito: Kam Lu Wantán, plato típico hecho de Perú, de descendencia cantonesa.

Para este platillo, tenían que preparar dos porciones de cuatro wantanes cada uno y tuvieron 120 minutos. Sin embargo, uno no convenció al jurado por lo que tuvo que ser eliminado.

Giancarlo 'Flaco' Granda, Saskia Bernaola, Mónica Zevallos y Renato Rossini Jr., por ende, Ximena Hoyos se despidió de El Gran Chef Famosos.

"Eres muy competitiva, se vio desde el primer día que entraste a la competencia. Siento que te ha faltado sumergirte en el mundo gastronómico para que toda esa competitividad que tienes tenga bases sólidas de dónde cogerte", le recomendó Giacomo Bocchio. Por su parte, Nelly Rossinelli, aseguró que fue un placer conocerla y espera que pronto se crucen en el camino.

"Te ha faltado creerte en la competencia. Estoy seguro de que algún día, en otro escenario, te volveré a ver después de haberte comido el mundo. Este es un tropiezo para que te levantes más fuerte", finalizó Javier Mesías.

"He disfrutado un montón, he aprendido mucho, gracias por todo, un beso", se despidió Ximena Hoyos.

Ximena Hoyos y Renato Rossini Jr. en la noche de eliminación de "El Gran Chef Famosos". Fuente: @GranChefFamosos

Florcita Polo fue la primera eliminada de El Gran Chef Famosos 4

Florcita Polo se convirtió en la primera eliminada del programa El Gran Chef Famosos, que en su cuarta temporada, no contará con la esperada etapa de 'Repechaje', por lo que su despedida del reality culinario es definitiva.

La hija se Susy Díaz se frustró al ver que había quemado el aderezo para el segundo plato de la noche de eliminación. Ella estaba preparando una lengua estofada cuando notó que el fuego era demasiado intenso y estaba quemando la cebolla. "Esta cocina es un monstruo", dijo en ese momento. Por ello, tuvo que volver a hacerlo.

Antes de abandonar el set, Florcita Polo expresó su agradecimiento a todos los involucrados en el programa.

"Agradezco a todos por la oportunidad. Estoy feliz de haber estado unos días acá. Sé que tengo que aprender un poco más. Gracias por todo. Di lo mejor de mí hasta donde pude. Me voy contenta y me voy feliz. Lo que voy a extrañar es esta cocina industrial que para mí fue un reto, los platos nuevos que me han hecho preparar y al jurado que me ha caído súper bien, así como a mis compañeros", comentó.

La diferencia de El Gran Chef Famosos con respecto a otros programas reality también fue resaltada por la participante.

"Es un programa familiar, nada vulgar y esto es muy importante para el televidente, ofrecer un contenido donde te diviertas y a la vez aprenda. Es un formato muy bueno donde no encuentras faltas de respeto ni ataques entre tus compañeros y eso es lo que más me gusta del programa, porque me he sentido muy cómoda participando así sea que haya estado muy poco tiempo", agregó.