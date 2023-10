Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo: "No sabes escuchar y no voy a seguir insistiendo; que la gente saque sus conclusiones"

La reciente edición de El Gran Chef Famosos tuvo un tenso momento entre Fiorella Cayo y Giacomo Bocchio. Cuando comenzó la cuarta temporada, ya habían tenido un cruce de palabras, porque la bailarina no escuchaba los consejos del chef peruano; y esta vez la situación se repitió.

Cuando los participantes preparaban el primer plato que era paté de pollo, el jurado le preguntó a la integrante de Torbellino por qué había puesto un huevo adentro de la licuadora si esa no era la indicación. Mientras él le explicaba, Cayo no paraba de hablar y decía que eso lo había escrito en su cuaderno de recetas.

"Felizmente que me estás avisando porque acá yo apunté", le interrumpió a Giacomo Bocchio. "Recién estoy ordenándome". Luego, el chef le volvió a dar otro consejo ya que puso su mano en la licuadora: "No metas la mano así, te puedes hace daño. Es difícil hablar contigo, no te gusta escuchar".

"Sí lo escucho, pero si él no siente eso, tengo que parar. Ahora haré silencio", dijo detrás de cámaras. Después llegó el momento de probar su paté y el chef le preguntó: "Fiorella, ¿tú eres profesora?", a lo que ella respondió de manera afirmativa. "Y cuando tú le enseñas a un alumno, ¿te gusta que te contradiga, te refute, te interrogue o te gusta que el alumno escuche la información que le estás entregando?". Ni bien iba terminar su idea, lo interrumpe: "Me gusta escuchar qué siente y que piensa". A lo que Giacomo Bocchio no pudo más: "No sabes escuchar y no voy a seguir insistiendo. Que la gente saque sus conclusiones en casa".

Fiorella Cayo fue la única salvada de la reciente edición de "El Gran Chef Famosos".Fuente: @elgrancheffamosos.tv

El primer cruce de palabras entre Giacomo y Fiorella

El primer episodio de de El Gran Chef Famosos 4, los participantes que estuvieron presentes fueron Gino Pesaressi, Saskia Bernaola, Christian Ysla, ‘Checho’ Ibarra, Tilsa Lozano y Fiorella Cayo.

Todo estaba bien hasta que el jurado comenzó a probar el primer plato, que era Tortilla de muimuy. Tras llegar a la estación de la integrante de Torbellino, hubo un cruce de palabras con Giacomo Bocchio.

“Ni siquiera voy a probarlo porque, como lo señala la regla, uno es para el concursante y otro para el jurado y elegiste comer el de nosotros”, comentó Javier Masías. “Tengo derecho a ser escuchada, es mi primera vez”, contestó. A ello, el juez le repitió que José Peláez le dio la indicación varias veces. “Eso no me dijo, te lo juro”, aseveró la actriz.

Tras este impasse, repitieron las imágenes donde, efectivamente, el conductor sí trató de ayudarla. “No voy a probar este, porque veo que está feo”, dijo Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo. “Es importante que en estos momentos nos escuches más de lo que nosotros te escuchemos a ti. No vengan aquí a aprender sino a demostrar, entonces anda a aprender a tu casa”, agregó el chef peruano.

“No puedo demostrar lo que no sé”, contestó Cayo. “Tú has entrado a una competencia de cocina, no a una clase de cocina”, finalizó. Mientras tenían esta tensa conversación, Saskia Bernaola y Christian Ysla revelaron que a su compañera le gusta pelear: “Ella es así, le gusta pelear, es apasionada”.