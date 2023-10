¿'El Gran Chef Famosos' tendrá una nueva temporada 'All Stars'? esto es lo que se sabe

‘El Gran Chef Famosos’ estrenará su cuarta temporada este lunes 9 de octubre desde las 8.00 p. m. con sus nuevos 12 participantes, quienes fueron presentados en una conferencia de prensa el último martes y donde destaca el regreso de Mónica Zevallos a la televisión peruana luego de varios años de estar alejada del país para vivir en Miami Florida, en Estados Unidos.

En ese sentido, los doce competidores deberán estar a la altura para satisfacer el paladar de los jurados: Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías, quienes deberán degustar, una vez más, para elegir el mejor de los platillos del reality de cocina.

Asimismo, se supo que ‘El Gran Chef Famosos’ tendrá, posteriormente, una nueva temporada ‘All Stars’ donde se juntarán los mejores competidores de las cuatro temporadas desde el último 1 de mayo para seleccionar al ganador del año. Fue Ricardo Rodríguez, gerente de entretenimiento de Latina, quien dio a conocer que esta nueva intención.

“Ahorita no tiene nombre. Ahora para nosotros es como un ‘All Stars’, pero sí, después de esta temporada calculamos que la que viene es una temporada donde van a participar los mejores de las últimas cuatro temporadas. Va a empezar este año, definitivamente, porque cada temporada dura 48 programas. Parece que fuera una temporada larguísima, pero la verdad es que es una temporada de dos meses”, declaró a La República.

Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías conforman el jurado de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

‘El Gran Chef Famosos': ¿quiénes son los participantes de la cuarta temporada?

‘El Gran Chef Famosos’ presentó a los 12 famosos que participarán en los nuevos episodios del programa. En la lista figuran: la modelo Tilsa Lozano, el conductor Checho Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola; ellos fueron los primeros famosos en ser revelados.

Por otro lado, Christian Ysla, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Giancarlo Granda son los otros famosos que aceptaron el reto de ingresar a la competencia.

A este grupo de figuras se suma la participación de Mónica Zevallos, quien regresa a la televisión después de muchos años fuera de los reflectores.

¡Ellos son los primeros elegidos 🤩🔥! Pronto conocerás a los siguientes participantes que formarán parte de #ElGranChefFamosos - Cuarta Temporada 🍱 pic.twitter.com/WUlanldyJP — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) October 3, 2023

Mariella Zanetti ganó la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

Mariella Zanetti fue la ganadora de la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ tras disputar la final junto a Armando Machuca, quien quedó en segundo lugar.

Fue el último sábado que ambos tuvieron que realizar tres platillos solicitados por los jueces mientras recibían el apoyo de sus excompañeros: Sirena Ortiz, Rocky Belmonte, Josi Martínez, Leslie Stewart, 'La Herbolaria', el 'Loco' Wagner, Fátima Aguilar y Milene Vásquez.

Finalmente, Mariella Zanetti tuvo mayor puntaje logrando el primer lugar de la edición. "Quiero agradecer a mi familia que está en Estados Unidos. Ellos me escribían y me daban aliento. Gracias a todo el equipo, son geniales, y al jurado maravilloso, no me cansaré de decir que son unos capos", expresó entre lágrimas.