Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo en 'El Gran Chef Famosos': "A aprender a tu casa, aquí se demuestra"

La cuarta temporada de El Gran Chef Famosos comenzó con fuerza este último lunes. Para el primer episodio, los participantes que estuvieron presentes fueron Gino Pesaressi, Saskia Bernaola, Christian Ysla, ‘Checho’ Ibarra, Tilsa Lozano y Fiorella Cayo.

Todo estaba bien hasta que el jurado comenzó a probar el primer plato, que era Tortilla de muimuy. Tras llegar a la estación de la integrante de Torbellino, hubo un cruce de palabras con Giacomo Bocchio.

“Ni siquiera voy a probarlo porque, como lo señala la regla, uno es para el concursante y otro para el jurado y elegiste comer el de nosotros”, comentó Javier Masías. “Tengo derecho a ser escuchada, es mi primera vez”, contestó. A ello, el juez le repitió que José Peláez le dio la indicación varias veces. “Eso no me dijo, te lo juro”, aseveró la actriz.

Tras este impasse, repitieron las imágenes donde, efectivamente, el conductor sí trató de ayudarla. “No voy a probar este, porque veo que está feo”, dijo Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo. “Es importante que en estos momentos nos escuches más de lo que nosotros te escuchemos a ti. No vengan aquí a aprender sino a demostrar, entonces anda a aprender a tu casa”, agregó el chef peruano.

“No puedo demostrar lo que no sé”, contestó Cayo. “Tú has entrado a una competencia de cocina, no a una clase de cocina”, finalizó. Mientras tenían esta tensa conversación, Saskia Bernaola y Christian Ysla revelaron que a su compañera le gusta pelear: “Ella es así, le gusta pelear, es apasionada”.

¿Quiénes son los participantes de El Gran Chef Famosos 4?

En la lista figuran: la modelo Tilsa Lozano, el exfutbolista Sergio ‘Checho’ Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola; ellos fueron los primeros famosos en ser revelados.

Christian Ysla, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo y Fiorella Cayo son los otros famosos que aceptaron el reto de ingresar a una cocina profesional. A este grupo de figuras del medio, se suma la participación de Mónica Zevallos, quien regresa a la televisión después de muchos años fuera de los reflectores.

En un primer momento, el actor Guillermo Castañeda fue uno de los que estaba en la propaganda de la cuarta temporada, no obstante, fue retirado en la última promoción del reality de cocina.

En ese sentido, Giancarlo ‘El Flaco’ Granda fue anunciado como su reemplazo por lo que deberá preparar los platillos exigidos por el jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giacomo Bocchio. Durante una conferencia de prensa, el periodista deportivo fue presentado como el último competidor. "Me siento contento, porque imagino que voy a engordar. Seré el cuarto jurado, cocino y pruebo el mío y el de los demás. He venido para pasarla bien, a demostrar una nueva faceta, no voy a gritar goles", manifestó.