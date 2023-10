'El reventonazo de la Chola' vs. 'El Gran Chef Famosos': ¿qué programa lideró el rating el último sábado?

Después de haber liderado el rating hace una semana, El Gran Chef Famosos quedó en tercer lugar y El reventonazo de la Chola subió al primer puesto.

El último fin de semana, el programa de Ernesto Pimentel cumplió 16 años en la televisión y lo celebraron a lo grande con unos súper invitados como Bryan Arámbulo, Amanda Portales, Azucena Calvay, Armonía 10, La Bella Luz, Cielo Torres, Karol Sevilla, Alma Bella y Tony Rosado.

Por su parte, ¿Cuál es el verdadero? (8.9) ocupó el segundo lugar. En el reality, Paul Martin se convirtió en cazafarsante donde se enfrentó a Rosángela Espinoza y Saskia Bernaola. Finalmente, en El Gran Chef Famosos (7.2), como no estará José Peláez por un tiempo ya que se encuentra en Estados Unidos por una maratón, esta semana está llena reemplazos y el sábado fue el turno de el 'Loco' Wagner.

En el programa, los participantes tuvieron que preparar un Chilcano de pescado y tuvieron como invitado al chef Khabir Tello, que es promoción de Giacomo Bocchio. Tras probar los platillos, el jurado decidió que ‘Checho’ Ibarra y Renato Rossini pasaran a la siguiente ronda mientras que Saskia Bernaola, Ximena Hoyos y Mónica Zevallos irán a noche de eliminación.

Los programas más vistos el sábado 14 de octubre

1. l reventonazo de la Chola: 9.0 puntos

2. ¿Cuál es el verdadero?: 8.9 puntos

3. El Gran Chef Famosos: 7.2 puntos

4. JB en ATV: 5.9 puntos

5. Jirón del humor: 4.7 puntos

Florcita Polo fue la primera eliminada de El Gran Chef Famosos 4

Florcita Polo se convirtió en la primera eliminada del programa El Gran Chef Famosos, que en su cuarta temporada, no contará con la esperada etapa de 'Repechaje', por lo que su despedida del reality culinario es definitiva.

La hija se Susy Díaz se frustró al ver que había quemado el aderezo para el segundo plato de la noche de eliminación. Ella estaba preparando una lengua estofada cuando notó que el fuego era demasiado intenso y estaba quemando la cebolla. "Esta cocina es un monstruo", dijo en ese momento. Por ello, tuvo que volver a hacerlo.

Antes de abandonar el set, Florcita Polo expresó su agradecimiento a todos los involucrados en el programa.

"Agradezco a todos por la oportunidad. Estoy feliz de haber estado unos días acá. Sé que tengo que aprender un poco más. Gracias por todo. Di lo mejor de mí hasta donde pude. Me voy contenta y me voy feliz. Lo que voy a extrañar es esta cocina industrial que para mí fue un reto, los platos nuevos que me han hecho preparar y al jurado que me ha caído súper bien, así como a mis compañeros", comentó.

La diferencia de El Gran Chef Famosos con respecto a otros programas reality también fue resaltada por la participante.

"Es un programa familiar, nada vulgar y esto es muy importante para el televidente, ofrecer un contenido donde te diviertas y a la vez aprenda. Es un formato muy bueno donde no encuentras faltas de respeto ni ataques entre tus compañeros y eso es lo que más me gusta del programa, porque me he sentido muy cómoda participando así sea que haya estado muy poco tiempo", agregó.