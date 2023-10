Natalia Salas es el primer reemplazo de José Peláez en la conducción de 'El Gran Chef Famosos'

¡Ya tiene su reemplazo! Después de que José Peláez se ausentara de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos, se especuló quién estaría en su lugar para conducir el show que recién acaba de empezar.

Como se recuerda, el animador irá a correr una maratón en Estados Unidos por lo que no puede dejar su puesto vacío así que la persona que tomará su lugar es Natalia Salas, la ganadora de la segunda temporada del reality de cocina.

Al finalizar el reciente capítulo de El Gran Chef Famosos, se conoció que la actriz estará, al parecer, solo por este miércoles, en la conducción.

Antes del anuncio de Natalia Salas, ente los voceados estaban Cristian Rivero, Karen Schwarz y Mathías Brívio, ya que han trabajado en el canal 2 por mucho tiempo, no obstante, el público seguidor de El Gran Chef Famosos no estuvo de acuerdo, así que han sido escuchados.

¿Quiénes son los participantes de El Gran Chef Famosos 4?

En la lista figuran: la modelo Tilsa Lozano, el exfutbolista Sergio ‘Checho’ Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola; ellos fueron los primeros famosos en ser revelados.

Christian Ysla, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo y Fiorella Cayo son los otros famosos que aceptaron el reto de ingresar a una cocina profesional. A este grupo de figuras del medio, se suma la participación de Mónica Zevallos, quien regresa a la televisión después de muchos años fuera de los reflectores.

En un primer momento, el actor Guillermo Castañeda fue uno de los que estaba en la propaganda de la cuarta temporada, no obstante, fue retirado en la última promoción del reality de cocina.

En ese sentido, Giancarlo ‘El Flaco’ Granda fue anunciado como su reemplazo por lo que deberá preparar los platillos exigidos por el jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giacomo Bocchio. Durante una conferencia de prensa, el periodista deportivo fue presentado como el último competidor. "Me siento contento, porque imagino que voy a engordar. Seré el cuarto jurado, cocino y pruebo el mío y el de los demás. He venido para pasarla bien, a demostrar una nueva faceta, no voy a gritar goles", manifestó.