‘El valor de la verdad’ llega a su fin: ¿Cuándo se emitirá el último programa conducido por Beto Ortiz?

Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El conductor del programa confirmó que el espacio televisivo no va más y también habló sobre su futuro profesional.

Beto Ortiz sorprendió a sus seguidores al anunciar que su programa El valor de la verdad llegará a su fin este año.

En entrevista con Trome, el conductor habló sobre el cierre del formato, su futuro profesional y los cambios que podrían darse en Panamericana Televisión con la llegada de Susana Umbert como nueva administradora.

“No tengo claro qué haré el próximo año”

Ortiz fue consultado sobre la posibilidad de seguir la tendencia de varios comunicadores que han incursionado en los pódcast. Sin embargo, descartó tener algo planeado en ese formato.

“Ahora todo el mundo está haciendo pódcast, ¿te animarías a hacer algo?”, le preguntaron. A lo que respondió: “No está en mis planes, no tengo claro qué haré el próximo año. El valor de la verdad se acaba en diciembre”.

El conductor de televisión no precisó si continuará en Panamericana ni si lanzará algún nuevo proyecto en el corto plazo.

“Quiero seguir haciendo televisión y periodismo”

Finalmente, el periodista fue consultado sobre si renovará su contrato con la televisora, aunque aclaró que la decisión no depende solo de él.

“¿Vas a renovar contrato?”, le preguntaron. “Eso tienes que preguntarle a ella (Susana Umbert). Yo quiero seguir haciendo televisión y periodismo. El valor de la verdad se termina este año y, seguramente, surgirán más proyectos en 2026”, señaló. 

Beto Ortiz El valor de la verdad

