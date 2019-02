Nicola Porcella envió un mensaje diciendo que espera aclarar el episodio de la 'fiesta de los chicos reality' al que se le ha vinculado. | Fuente: Instagram

Tras su paso por "El valor de la verdad", donde respondió a preguntas sobre la polémica 'fiesta de chicos reality', Nicola Porcella se pronunció por primera vez y agradeció el apoyo del público. El pasado fin de semana, el ex integrante de un programa 'reality' dio detalles del caso en el que Poly Ávila y Claudia Meza acusaron haber sido dopadas.



"No hay nada que enseñe más que equivocarse y ser lo suficientemente fuerte para aprender de ello [...] Es muy fácil juzgar desde la otra orilla, sin conocer todas las versiones, y ser señalado solo por ser una persona pública", escribió en su cuenta de Instagram. Como se recuerda, en el 2015, Nicola Porcella vivió otro escándalo al ser acusado de agresión por Angie Arizaga.

Él dijo estar acostumbrado a ser juzgado por ser una persona pública. No obstante, "creo que es momento de dejar de recibir las balas que no solo me afectan, sino a mi familia. Por ello, no pararé hasta que este tedioso episodio se esclarezca", agregó en Instagram.

PELEA POR EL RÁTING

"El valor de la verdad" lideró el ránking de programas más vistos del sábado 16 por la noche. La participación de Nicola Porcella contando su testimonio sobre las denuncias realizadas por Poly Ávila y Claudia Meza, registró 21,3 puntos de ráting.

Mientras que Gisela Valcárcel, con la pedida de mano de Sheyla Rojas y Pedro Moral, se quedó en el tercer puesto con un promedio de 9,6 puntos de ráting.

PORCELLA CON BETO

En su primer episodio de regreso a la televisión, "El valor de la verdad" contó con Nicola Porcella como primer invitado. El 'chico reality' respondió 21 preguntas, las cuales tenían que ver con su participación en la polémica 'fiesta de chicos reality'.

Como parte del cuestionario, Porcella confesó haber estado borracho en la fiesta. En relación a Poly Ávila y Claudia Meza, negó que las haya drogado ─salió verdad según el polígrafo─ además dijo nunca haber drogado a alguna chica (verdad según el polígrafo).

Durante el programa de "El valor de la verdad", Nicola Porcella también reveló que sufre de depresión. El 'chico reality' dijo que toma cuatro pastillas al día para sobre llevar esta enfermedad. "Mi familia sufre mucho por eso. Es la razón por la que vivo con mi mamá, porque no me pueden dejar solo porque saben que me hundo a veces", sostuvo a Beto Ortiz.

Según detalló, él toma tres antidepresivos y un ansiolítico.

En "El valor de la verdad", Nicola Porcella negó haber drogado a Poly Ávila o a Claudia Meza. | Fuente: Archivo

EL CASO DE POLY ÁVILA Y CLAUDIA MEZA

El pasado 6 de febrero, la argentina Poly Ávila denunció, en su cuenta en Instagram, haber sido drogada cuando se encontraba en una fiesta que se realizó en la playa de Asia. Según su versión, fue organizada por ‘chicos realitys’. Tras su testimonio, distintas versiones de lo ocurrido y una segunda denuncia salieron a la luz.

''Me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetamina. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó'', contó Ávila. Según su versión, la anfetamina se la habrían colocado dentro de su bebida.

Días después, otro testimonio salió a la luz. La modelo y Miss Perú Trujillo, Claudia Meza, dijo que también fue drogada durante dicha fiesta. Ella acudió hasta la comisaría de Asia para sentar su denuncia