Ernesto Pimentel rompió su silencio: "En mi historia nadie es el bueno ni el santo, nadie es el malo ni el villano"

Tras las críticas que ha recibido la película Chabuca por la historia de Ernesto Pimentel, el conductor de televisión decidió romper su silencio en su programa. Como se recuerda, hubo controversia sobre su relación con el bailarín Alex Brocca y mencionó que nadie es el villano del cuento.

"En mi historia nadie es el bueno ni el santo, nadie es el malo ni el villano. Durante todo este tiempo hay personas que han tratado de decir que esto, que el otro, nunca he tratado de decir la palabra Alex y lo voy a hacer para decirle que lamento que no esté para decirle que es muy triste que gente le ponga nombre a lo que él no le puso, hay personas que le ponen una verdad que era una novela", mencionó.

Por otro lado, Ernesto Pimentel invitó a sus seguidores a ver la película Chabuca para que puedan sacar sus conclusiones. Además, agregó que "todos merecemos una oportunidad. Lo que pasó hace 20 o 30 años no te define lo que eres hoy. Hoy puedes ser una mejor persona", finalizó.

¿Por qué Ernesto Pimentel tenía miedo de hacer su película?

Antes de llevarse a cabo su película biográfica, Ernesto Pimentel no estaba seguro de contar su historia ni en televisión ni en cine; sin embargo, cuando conversó con el cineasta Jorge Carmona, sí se animó a compartir sus reflexiones acerca de esta producción que recoge sus memorias.

"Aún tengo miedo. Vivimos en una sociedad hipócrita, no es fácil contar mi historia por todos los prejuicios que representa, no es sencillo abrir tu corazón y verte expuesto. He decidido abrirles mi corazón, mi película es la historia de una persona que sigue luchando por hacer una nueva historia de su vida", señaló al mismo medio.

¿Cuál es el mensaje de Chabuca?

Más que una autobiografía, Chabuca es una "avalancha de emociones" que busca compartir un mensaje de esperanza y resiliencia. En 1999, Pimentel hizo público su diagnóstico de VIH, lo que lo llevó a una profunda reflexión sobre la vida. "Vivo desde hace muchos años enfrentando la fragilidad de la vida", recordó Ernesto Pimentel en Encendidos, programa de RPP.

"Me refugié en el humor, el amor y también en la decisión de vivir cada día. Ese es el llamado que tiene esta película: vivir cada día como si fuera el último", agregó. Pimentel aceptó la propuesta de Miguel Valladares y Tondero Producciones, responsable de éxitos como Soltera codiciada, Locos de amor y ¡Asu mare!, para compartir este mensaje con el mundo.

Durante la entrevista, el actor también reconoció que “muchas personas son parte de esta película”. "Mucha gente, a lo largo de mi carrera, ha sostenido mi plato de comida y no es un tema retórico, es una realidad. Cuando no creía en la posibilidad de desarrollarme como artista, había gente que me decía: 'Oye, tú vas a lograrlo'", comentó.

Según Ernesto Pimentel, Chabuca es una oportunidad "genuina" para mostrar un Perú que "sigue siendo eco en algunos lugares". Él recuerda haber vivido en un país que era "mucho más abusivo con las minorías". "Esta película va a testimoniar a alguien que no se dio por vencido y va a permitirles compartir el hecho de que ser feliz es una decisión", concluyó.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella