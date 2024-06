Estrella Torres dice que no siente celos por comentarios a Kevin Salas: "Él me enseña los mensajes y me río"

Estrella Torres está muy feliz en su matrimonio con Kevin Salas. La exintegrante de Corazón Serrano asegura que confía en su pareja tras revelar que este le muestra los mensajes que otras chicas le escriben en redes sociales.

"Ya llevamos nueve meses de casados más dos años de relación. Nos complementamos un montón, nos llevamos superbién, más que esposos somos mejores amigos", inició diciendo la cantante a Trome.

Seguidamente, aseguró que los celos no existen en su relación con el fisicoculturista. "No hay celos para nada, hay chicas que le escriben, pero él me enseña los mensajes y me río. Los ojos están hechos para ver, mi esposo es un papacito y no me molesta que le tiren maicito", mencionó.

Por otro lado, Estrella Torres recalcó que nunca le pondría algún GPS en el celular a Kevin Salas ya que "confía mucho en su pareja" siendo algo que los hace "dormir tranquilos".

"Nos sentimos bien, nuestro matrimonio está fortalecido y no hay nada que ocultar. Nuestras discusiones nunca han sido por terceras personas ni nada de eso. Estamos muy seguros de nuestro amor y eso hace que estemos unidos como pareja. Somos muy transparentes", añadió.

Estrella Torres asegura que su matrimonio con Kevin Salas "está fortalecido". | Fuente: Instagram (estrellajasmintorres)

Kevin Salas aclara que no es un mantenido y responde a críticas

El último lunes, Kevin Salas decidió salir al frente para responder a las críticas y comentarios de que, supuestamente, viene siendo mantenido por su esposa Estrella Torres.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, Salas aclaró que conoció a la artista de 26 años cuando no sabía de su popularidad en la cumbia y cuando él ya tenía experiencia en "grandes empresas".

"Soy un profesional de la carrera de Administración de Empresas, he trabajado en grandes empresas y tengo negocios independientes. La pasé muy mal con una de sus empresas, se estaba terminando una investigación, por lo que no pude hablar de eso en un programa que prefiero no mencionar", manifestó.

En ese sentido, explicó que cuando Estrella Torres tuvo problemas con su mánager lo único que hizo fue "priorizar la carrera" de su amada. "Ese era un rubro nuevo para mí y pude sacar adelante a quien ahora es mi artista y esposa", acotó.

Finalmente, mencionó que no le importa los adjetivos que le pongan por ser "atento y querer lo mejor" para su pareja. “Si ser atento me hace blanco de tantas críticas, me seguirán viendo, haciendo lo mejor para ella", agregó.

Estrella Torres lleva nueve meses de casada con Kevin Salas: "No hay celos para nada".Fuente: Instagram (estrellajasmintorres)

Estrella Torres y Kevin Salas se casaron en setiembre de 2023

Estrella Torres y Kevin Salas se casaron el 9 de setiembre de 2023. Esto, luego de dos años de relación entre la exmiembro de Puro Sentimiento y el joven entrenador.

"Muy feliz de la decisión que tomamos, entregar nuestra relación a nuestro creador y dejar que él guíe nuestros caminos. Sabemos que hicimos lo correcto y dejamos que el amor triunfe. Estoy feliz de tener al lado a mi complemento perfecto, mi amado esposo , ahora recorrer este difícil pero bello camino de la mano, y sí , me emocioné ,lloré porque este día que tanto anhelamos realmente se cumplió", escribió Torres en un post de su boda.

Por su parte, Kevin Salas también decidió expresar su sentir tras su casamiento con Estrella Torres.

"Sé que para muchos el contraer matrimonio es innecesario, pero para mi siempre fue necesario. Ahora somos una sola carne bendecida por Dios. Nos casamos mi amor y fue tal cual lo soñamos, como un príncipe con su princesa y esto demuestra que cuando estás con la persona idónea todo conspira a tu favor, gracias Dios por mandarme esta mujer tan maravillosa a la que amo y amaré durante la eternidad", expresó Salas.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis