Fernando Egúsquiza ofrece disculpas públicas tras comentario ofensivo contra jugadoras de Olva Latino

El comentario del periodista durante la previa de la transmisión del partido entre Olva Latino y Deportivo Wanka generó rechazo inmediato y una respuesta oficial del club.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 llevó a cabo la fecha 8 del torneo y se dio el enfrentamiento entre Olva Latino vs. Deportivo Wanka.

Previo al encuentro el último viernes 13 de diciembre en el coliseo Miguel Grau del Callao, Fernando Egúsquiza estaba conversando con el voleibolista Eduardo Romay -que fue comentarista del encuentro- sin percatarse que estaban al aire y con los micrófonos encendidos.

En ello, lanzó una expresión despectiva dirigida a las jugadoras de Olva Latino, comentario que fue escuchado por la audiencia. El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Debería ser 3-0, pero estas son medio huev***, las de Olva”, dijo Fernando. En cuestión de minutos, usuarios y seguidores del vóley peruano exigieron una respuesta pública tanto del periodista como del canal, calificando el hecho como una falta de respeto.

Comunicado de Olva Latino tras comentarios de Fernando Egúsquiza

Tras el incidente, el Club Olva Latino difundió un comunicado en el que expresó su total rechazo e indignación por los comentarios emitidos en señal abierta. La institución defendió a sus deportistas y recalcó que este tipo de expresiones menosprecian el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las jugadoras.

El club también señaló que este lenguaje “contribuye a la desvalorización del deporte femenino” y subrayó que no tolerará este tipo de actitudes. En ese sentido, exigió al canal una “rectificación inmediata, disculpas públicas y la adopción de medidas concretas para asegurar un trato profesional y respetuoso en futuras transmisiones”.

Finalmente, Olva Latino reafirmó su compromiso con la defensa de la dignidad de sus jugadoras y destacó que el deporte debe ser “un espacio que promueva valores, respeto e igualdad dentro y fuera de la cancha”.

Olva Latino pide respeto para sus jugadoras y toda la industria del vóley.Fuente: IG: @clublatinoamisa

Disculpas públicas de Fernando Egúsquiza

Ante la presión y viralización de su exabrupto, Fernando Egúsquiza utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas públicas. En su mensaje, reconoció que el comentario fue realizado antes de iniciar formalmente la transmisión, sin advertir que los micrófonos ya estaban abiertos.

El periodista asumió la responsabilidad de sus palabras y afirmó que el contexto no justifica lo ocurrido.

Asimismo, pidió disculpas de manera directa a las jugadoras de Olva Latino, al club, al canal y a la audiencia, lamentando el malestar generado entre los aficionados del vóley, disciplina con la que aseguró “sentirse profundamente identificado”.

Fernando Egúsquiza pide disculpas al equipo Olva Latino por sus comentarios.Fuente: IG: @fegusquizap