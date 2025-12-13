"Yo lo ampayé": Natalia Málaga reveló cómo descubrió que su exesposo le fue infiel

Natalia Málaga habló sin filtros sobre su matrimonio fallido con Gustavo Zevallos, exfutbolista y exgerente deportivo de Alianza Lima, una relación que terminó pocos meses después del nacimiento de su hija. Las revelaciones de la exvoleibolista se dieron durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina.

Durante la conversación, Málaga contó que fue ella misma quien descubrió una infidelidad de su entonces esposo. "Yo no me creo una santa tampoco, pero sacó los pies del plato descaradamente y lo ampayé. Encontré una notita en su mesa de noche", señaló ante la conductora.

Al ser consultada sobre si él tenía fama de mujeriego, la entrenadora respondió: "Por ahí se le resbalaba y se le ampayaba. Y 'suá, suá', le caía".

Las tensiones en la relación de Natalia Málaga y Gustavo Zevallos

Natalia Málaga explicó que la relación con Gustavo Zevallos ya atravesaba problemas antes del nacimiento de su hija, hoy de 29 años. En ese periodo, ella se encontraba dedicada a su carrera deportiva como integrante de la selección peruana de vóley, sin embargo, eso generaba incomodidad en su entonces pareja.

"Le molestaba mucho que me concentrara, que viajara. Lo odiaba a Mr. Park", dijo en referencia al técnico coreano que dirigía al combinado peruano.

La separación se concretó aproximadamente nueve meses después del nacimiento de su hija, cuando consideró que el vínculo ya no se sostenía.

"Mi relación con él como enamorados era bacán. Yo me iba de viaje y me fregaba; me encantaba irme de viaje porque yo iba a jugar con la selección, pero mis viajes eran de un mes o mes y medio y el otro estaba histérico. Cada vez que me iba me decía: 'Ya, ándate a tu vóley, pues', y empezaban las broncas", comentó.

Actualmente, Natalia Málaga continúa ligada al deporte como entrenadora del club Géminis y combina esa labor con su trabajo como mánager de la cantante Eva Ayllón.

¿Quién es Gustavo Zevallos, el exfutbolista y director deportivo que se casó con Natalia Málaga?



Gustavo Zevallos tiene una carrera vinculada al fútbol, tanto dentro como fuera de las canchas. Primer se desempeñó como futbolista profesional, experiencia que más adelante le permitió integrarse al ámbito de la gestión deportiva, sector en el que acumula más de 25 años de trayectoria.

Tras dejar la actividad como jugador, Zevallos asumió funciones administrativas en distintas instituciones del fútbol peruano. Entre los cargos más relevantes que ocupó figura el de gerente deportivo, responsabilidad que desempeñó en varios clubes como Alianza Atlético, Coronel Bolognesi y Defensor Lima.

A nivel internacional, también defendió los colores de Toros Neza, en México, y Cibao FC, en República Dominicana.

En Sporting Cristal, estuvo a cargo de la gerencia deportiva entre 2009 y 2013. Durante ese ciclo, el club logró el título nacional en 2012. Años después, el 10 de diciembre de 2024, volvió a integrarse a la institución rimense.

Entre 2015 y 2021, Zevallos asumió el cargo de director deportivo de Alianza Lima. Posteriormente, se incorporó a Cusco FC, aunque su permanencia en esa institución fue de corta duración.

En 2023, fue presentado como gerente de Canteras Perú y CARFIP, ampliando su labor en áreas vinculadas a la gestión y formación de futbolistas.