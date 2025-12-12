Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Nataniel Sánchez deja atrás 'Al Fondo Hay Sitio' y regresa al cine como protagonista de la comedia 'Mi Mejor Enemiga'

Tras varios años fuera de la TV, Nataniel Sánchez retorna a la actuación con película 'Mi Mejor Enemiga'.
Tras varios años fuera de la TV, Nataniel Sánchez retorna a la actuación con película 'Mi Mejor Enemiga'. | Fuente: Instagram: Nataniel Sánchez
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La cinta reúne a figuras como Katia Palma, Patricia Portocarrero y el recordado dúo infantil Karina y Timoteo, que hace su debut en el cine.

Nataniel Sánchez regresa al cine peruano como protagonista de Mi Mejor Enemiga, una nueva comedia que llegará a todas las salas nacionales el próximo 5 de febrero. La actriz vuelve a la pantalla grande tras mantenerse alejada de la televisión y de su recordado papel en Al Fondo Hay Sitio.

En esta producción, Sánchez comparte elenco con Fiorella Luna, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Armando Machuca, Carlos Casella, Omar García, Kukuli Morante, Carla Arriola, Guillermo Castañeda y Patricia Portocarrero. La cinta también marca el debut cinematográfico de los populares personajes infantiles Karina y Timoteo.

¿De qué trata la nueva película de Nataniel Sánchez?

La historia sigue a Valeria, interpretada por Nataniel Sánchez, quien debe reencontrarse con su ex mejor amiga después de 25 años sin contacto. Un viaje de promoción, revivido por antiguos compañeros, dará pie a secretos, rivalidades y una cadena de enredos que impulsan la trama.

El filme marca además el debut como directora de Saskia Bernaola, reconocida comediante peruana, quien lidera un equipo en el que también participan Katia Palma y Patricia Portocarrero.

La comedia incluye una banda sonora con éxitos de los años noventa y principios de los dos mil, como Tiburón de Proyecto Uno, Bomba de Azul Azul, Mis ojos lloran por ti de Big Boy y La guitarra de Los Auténticos Decadentes, además de temas de Ruth Karina, Afrodisiaco y otros clásicos que apelan a la nostalgia.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Nataniel Sánchez Al Fondo Hay Sitio Mi Mejor Enemiga Cine

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA