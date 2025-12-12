Nataniel Sánchez deja atrás 'Al Fondo Hay Sitio' y regresa al cine como protagonista de la comedia 'Mi Mejor Enemiga'

Nataniel Sánchez regresa al cine peruano como protagonista de Mi Mejor Enemiga, una nueva comedia que llegará a todas las salas nacionales el próximo 5 de febrero. La actriz vuelve a la pantalla grande tras mantenerse alejada de la televisión y de su recordado papel en Al Fondo Hay Sitio.

En esta producción, Sánchez comparte elenco con Fiorella Luna, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Armando Machuca, Carlos Casella, Omar García, Kukuli Morante, Carla Arriola, Guillermo Castañeda y Patricia Portocarrero. La cinta también marca el debut cinematográfico de los populares personajes infantiles Karina y Timoteo.

¿De qué trata la nueva película de Nataniel Sánchez?

La historia sigue a Valeria, interpretada por Nataniel Sánchez, quien debe reencontrarse con su ex mejor amiga después de 25 años sin contacto. Un viaje de promoción, revivido por antiguos compañeros, dará pie a secretos, rivalidades y una cadena de enredos que impulsan la trama.

El filme marca además el debut como directora de Saskia Bernaola, reconocida comediante peruana, quien lidera un equipo en el que también participan Katia Palma y Patricia Portocarrero.

La comedia incluye una banda sonora con éxitos de los años noventa y principios de los dos mil, como Tiburón de Proyecto Uno, Bomba de Azul Azul, Mis ojos lloran por ti de Big Boy y La guitarra de Los Auténticos Decadentes, además de temas de Ruth Karina, Afrodisiaco y otros clásicos que apelan a la nostalgia.