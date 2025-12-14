Con confeti rosado, Ricardo Mendoza anunció que será papá de un niño

El baby shower del comediante se convirtió en un evento viral tras la sorpresa mostrada en la pantalla gigante. El anuncio se realizó durante un espectáculo en Costa 21.

El programa Hablando Huevadas fue escenario de una particular y multitudinaria revelación de género este fin de semana, cuando Ricardo Mendoza y su equipo organizaron un show especial para anunciar si su bebé sería niño o niña. El evento, bautizado con humor como “Baby shower del hijo de Richavo (este sí es su hijo)”, se realizó en el recinto Costa 21 y reunió a cientos de asistentes.

La celebración formó parte del espectáculo habitual del programa y tuvo como protagonistas a los comediantes, quienes involucraron al público en el esperado anuncio. Durante el show, Luna adelantó que serían los asistentes quienes descubrirían en vivo el sexo del bebé, generando expectativa entre los presentes.

El momento fue registrado y compartido en redes sociales por su productora Cathy Sáenz, quien se mostró visiblemente emocionada por la nueva etapa que atraviesan Ricardo Mendoza y su prometida, Katya Mosquera, a quien considera una amiga cercana. En el video difundido, se aprecia la reacción del público y la atmósfera festiva que acompañó la revelación.

Durante el anuncio, una lluvia de confeti rosado cubrió el recinto, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de una niña. Sin embargo, la sorpresa llegó segundos después, cuando en la pantalla gigante apareció el mensaje que confirmaba la noticia: “¡Es niño!”.

Ricardo Mendoza anunció que será padre durante show en la Torre Eiffel

El sábado 20 de septiembre, durante su show en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la emblemática Torre Eiffel, en París, Francia, donde Ricardo Mendoza se presentó junto a Jorge Luna para un show de Hablando Huevadas, sorprendió con el anuncio de su paternidad.

El comediante eligió la llamada 'Ciudad del amor' para compartir lo que calificó como 'el comunicado más importante de su vida'. “Papá, vas a tener un nieto”, dijo sobre el escenario, según registraron las cámaras de Magaly TV, La Firme. Minutos después, en conversación con Magaly Medina, añadió: “Estoy muy contento. Voy a ser papá”.

También confirmó que planea concretar su boda con su pareja, Katya Mosquera, con quien se comprometió en marzo de 2024. “Ya soy papá porque estoy hermosamente enamorado del hijo de mi novia, que vive conmigo, y ahora viene un hermanito para él, un Mendocita Mosquera”, expresó.