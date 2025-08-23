"Lloro todos los días": Xoana González dice que lucha contra la depresión tras la muerte de su madre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo argentina Xoana González atraviesa un momento difícil tras perder a su madre, Alicia Fernández Maldonado, quien falleció el pasado 12 de julio. Desde entonces, la figura de la farándula local dice que se encuentra en un proceso de duelo que la llevó a buscar ayuda profesional.

"Estoy triste, destrozada, es muy duro todo y lloro todos los días. Perder a una madre es un dolor que te atraviesa el alma, es como sentirse huérfano en la vida", declaró en una entrevista recogida por Trome.

Xoana González realiza actividades para afrontar su duelo

González reveló que actualmente recibe tratamiento psicológico y médico para sobrellevar la situación.

"Estoy con terapia, medicación y con el apoyo de mi esposo, que es un regalo del cielo. Me ama y me aguanta", expresó.

Asimismo, señaló que intenta mantener su mente ocupada en diversas actividades para sobrellevar su dolor.

"Esta semana empecé la acrobacia, me he comprado lienzos para pintar y estoy compartiendo más tiempo con mi papá y mi abuela. Espero reponerme pronto de este gran dolor que tengo", agregó.

Comunicado de Xoana González tras la muerte de su madre.Fuente: Instagram: Xoana González